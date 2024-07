Avvisi e multe non bastano. I residenti di Roma Nord non spostano le auto per far pulire le strade

Insulti ai vigili e agli operatori Ama. In una giornata si è arrivati a elevare anche più di 100 multe. A quasi due anni dall’avvio del “piano di spazzamento meccanizzato”, alcuni quartieri di Roma Nord continuano a non voler collaborare al decoro e alla pulizia del territorio.

Piano di spazzamento meccanizzato

Dopo una prima fase sperimentale a luglio 2022, a fine del 2023 ha preso il via, ufficialmente, il piano che prevede la chiusura temporanea di 83 strade del XV municipio (il numero può variare di poche unità a seconda dei mesi) per effettuare, una volta al mese, una pulizia approfondita con le spazzatrici Ama. Così, con giorni fissi e prestabiliti, i cittadini sanno dell’arrivo degli operatori e devono rimuovere le auto dalle vie interessate per qualche ora la mattina. Peccato che questo, spesso e volentieri, non accada.

Cartelli informativi fissi

Durante l’avvio del progetto diversi residenti avevano lamentato una carenza nella comunicazione delle vie interessate. Questo ostacolo, con la messa a regime degli interventi, è stato superato. Lungo le strade coinvolte, infatti, sono stati messi dei cartelli fissi che avvisano dove e quando ci saranno gli interventi di pulizia. Il cronoprogramma, inoltre, è disponibile anche online e i giorni sono sempre gli stessi a seconda, ovviamente, della strada coinvolta: il primo lunedì del mese, il secondo martedì, ecc.

“All’inizio – spiega a RomaToday l’assessore all’ambiente del XV Municipio, Marcello Ribera – grazie ai progetti utili alla collettività, c’erano anche i percettori del reddito di cittadinanza che distribuivano volantini e locandine nei quartieri per avere un’informazione il più capillare possibile”. Ora, a due anni quasi dall’avvio del progetto, tutti sul territorio conoscono il piano di spazzamento meccanizzato ma c’è chi, nonostante questo, proprio non ne vuole sapere di collaborare alla pulizia delle strade.

Multe a raffica a Roma Nord

In alcuni quartieri in particolare c’è una vera e propria lotta per convincere i residenti a fare la loro parte per la buona riuscita del piano. Specialmente a Fleming, Vigna Clara, Vigna Stelluti e Farnesina gli operatori dell’Ama e i vigili della polizia locale hanno un bel da fare. “Ogni giorno scelgo una strada interessata dagli interventi e mi reco lì controllare e seguire gli interventi – racconta ancora Ribera a RomaToday – e, soprattutto, nel caso in cui io debba chiamare la polizia locale”. Questo accade quando ci sono troppe auto lasciate in sosta. “Se le macchine sono poche magari si riesce a pulire comunque. In altri casi non è possibile”.

I vigili, una volta giunti sul posto, tentano prima di fare prevenzione e poi, con il fischietto, tentano di far scendere i residenti a spostare le auto. Solo dopo si parte con le multe e le rimozioni. “Una persona, una volta, ci ha detto di fargli la multa e che la macchina non l’avrebbe spostata. Uno ci ha detto che era in difficoltà perché aveva tre automobili. Io, personalmente, quando vado a verificare questi interventi, lascio la mia auto nelle vie limitrofe e posto si trova. Basta solo organizzarsi e collaborare”.

Anche perché l’intervento non serve solo a rendere più belle le strade. “I residui, quelli che poi intasano le caditoie, si trovano soprattutto a bordo strada, quindi sotto le auto. Se non si vogliono vedere le strade allagate in caso di piogge bisogna mantenere gli spazi puliti”. Questo servizio è unico a Roma e si svolge solo in altre città italiane: “A Firenze si fa addirittura una volta a settimana, da noi una volta a mese per strada” sottolinea Ribera. “Un giorno la polizia locale ha elevato anche più di 100 multe in una volta sola. Mi dispiace quando accadono certe cose perché il nostro obiettivo non è questo. Noi vogliamo pulire le strade e prevenire allagamenti”. Questo, però, non è stato ancora ben recepito da tutti: “Vengono spesso insultati i vigili e gli operatori, da chi non vuole spostare l’auto”.