Visite e diagnosi gratuite ai cittadini in difficoltà, il XV Municipio rinnova il protocollo con la Banca delle Visite

Il XV Municipio di Roma ha rinnovato il protocollo di collaborazione con la Banca dele Visite, fondazione di solidarietà attiva sui territori dal 2017. Dopo aver donato, nel giro di due anni, 357 visite diagnostiche urgenti ai cittadini più bisognosi di Roma nord, la collaborazione proseguirà anche nei prossimi anni.

Convenzione con la Banca delle Visite

Con la convenzione sottoscritta lo scorso 2 luglio sarà possibile, per i cittadini in difficoltà del territorio, accedere a prestazioni e visite mediche in maniera gratuita. “Un circuito solidale a sostegno dei più fragili che in caso di urgenze non possono permettersi una visita medica a pagamento o attendere i tempi a volte troppo lunghi – ha spiegato, in una nota, il presidente del XV Municipio, Daniele Torquati - siamo orgogliosi di essere il Municipio più attivo con “Banca delle visite”; un risultato che ci incoraggia a fare sempre meglio affinché il progetto trovi ancora più spazio sul nostro territorio anche in altri ambiti”.

Delle 357 visite effettuate in 24 mesi, 81 sono arrivate su segnalazione dei servizi sociali municipali. Sono stati fatti 276 screening dalla fondazione nell’ambito delle campagne di prevenzione per gli over 65 per l’area cardiologia, angiologia e udito organizzate sul territorio. Un servizio importante soprattutto per i più anziani, oggi stragrande maggioranza nella popolazione del quindicesimo.

Come funziona

Contattando il punto unico di accesso del Municipio XV, l'utente in condizione di fragilità e in carico ai servizi sociali del territorio o aiutato dalle realtà del terzo settore, viene messo in contatto con la Banca delle Visite. Da li in 48 ore, tramite medici privati, strutture convenzionate con la onlus o budget proveniente dalle donazioni, chi ha bisogno di una prestazione medica viene ricontattato e indirizzato verso il professionista o l’esame diagnostico richiesto.

"Grazie alla proficua collaborazione con la presidente Michela Dominicis e con tutto lo staff, in due anni abbiamo attivato un nuovo circuito solidale a sostegno dei cittadini più fragili che in caso di urgenze non possono permettersi una visita medica a pagamento o attendere i tempi, a volte purtroppo lunghi, del servizio sanitario pubblico. Così grazie alla generosità di aziende e privati cittadini che aderiscono all’iniziativa, le donazioni si concretizzano in visite diagnostiche a favore di chi ne necessita”, hanno aggiunto in una nota congiunta Torquati e l’assessora ai servizi sociali, Agnese Rosso.

Soddisfazione anche per la presidente della fondazione, Michela Dominicis: “La collaborazione istituzioni-terzo settore sarà sempre più centrale in tema di welfare e sostenibilità sociale, e importante per arrivare a erogare servizi di prossimità e garantire inclusione e pari opportunità che tutti ci auguriamo, senza lasciare davvero indietro nessuno”.