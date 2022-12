L'incrocio pericoloso dove è stato rifatto l'asfalto, ma non la segnaletica

Asfalto nuovo ma niente segnaletica orizzontale, così gli automobilisti che percorrono quel tratto di strada si ritrovano disorientati. Succede in via della villa di Livia dove all’intervento di ripavimentazione non è ancora seguita alcun ripristino delle strisce a terra che indicano corsie e precedenze. Una rotonda sul grande vialone che porta al Cimitero Flaminio e ad un grosso distributore di benzina.

“Cosa manca a via della Villa di Livia? La segnaletica. Un intervento di ripavimentazione è stato da poco concluso ma non c'è alcuna traccia di segnaletica orizzontale (nuova o provvisoria) né di un cartello che avvisi gli automobilisti della sua mancanza. Come mai? Difficile dirlo” - scrive in una nota Marco Ottaviani, consigliere di FdI in Municipio XV che insieme alla collega di partito Adriana Glori ha inviato una nota al minisindaco e all'assessora ai Lavori Pubblici chiedendo un intervento immediato.

Nel documento In copia anche il Gruppo Cassia della Polizia Locale. “Qualora l’intervento del municipio per il ripristino della segnaletica non fosse immediato - sottolinea Ottaviani - abbiamo chiesto ai vigili di attivarsi al fine di presidiare l'incrocio per favorire la corretta circolazione e scongiurare il pericolo di incidenti”.