Parcheggio selvaggio, dossi e buche. Via Rubra è una gincana (anche per gli scuolabus)

Asfalto rialzato e spaccato dalle radici, buche e dossi. Ai lati auto in sosta nonostante le dimensioni ristrette della carreggiata che pure resta a doppio senso. Alcuni dei residenti di via Rubra puntano l’attenzione sulle condizioni pessime della strada chiedendo un intervento tempestivo di municipio e vigili per ripristinare la piena sicurezza.

Le condizioni di via Rubra

La via corre lungo una delle zone più residenziali del quartiere, si snoda tra eleganti palazzine e villette, passa davanti alla stazione dei carabinieri. “Ma sulla situazione critica che si trascina da anni non abbiamo ricevuto risposte adeguate” tuona il comitato di quartiere Labaro.

“Nonostante vi sia una determina dirigenziale che impone una serie di divieti di sosta la via è permanentemente invasa dal parcheggio selvaggio. Il divieto di sosta con zona rimozione è ignorato da troppe persone sicure che il mancato controllo le assicuri da eventuali sanzioni. I conducenti degli scuolabus che passano anche in via Rubra hanno fatto presente il permanente pericolo di incidenti. La situazione è talmente drammatica che per l’impossibilità di transitare in modo sicuro, quella parte del quartiere - è l’allarme lanciato dai cittadini - rischia di rimanere senza il servizio di trasporto scolastico. Oltre a questo si aggiungono le cattive condizioni dell’asfalto, la scarsa illuminazione, le caditoie assenti da rifiuti e lo scarico abusivo nei cassonetti dell’Ama da parte di persone non residenti nella zona”.

Il sopralluogo dei vigili e l'allarme dei residenti

Da qui la richiesta di un intervento urgente. La Polizia Locale però, così si legge in una nota, non ha riscontrato “quanto segnalato” dal comitato di quartiere assicurando comunque “successivi controlli”.

“Ma basta percorrere la via per rendersi conto che è pericolosa” replica il presidente del CdQ, Mauro Gori. “Continueremo ad incalzare le istituzioni perché su via Rubra si intervenga. La sicurezza, soprattutto quella dei nostri figli, deve avere sempre la precedenza”.