Via di Grottarossa, 25 alberi da abbattere: la strada resta chiusa

Via di Grottarossa resta chiusa, almeno per un’altra settimana. “A seguito della prima relazione dell'agronomo della Protezione Civile si è certificato che i primi interventi in emergenza fatti dal CEV - Centro Emergenza Verde di Roma Capitale, purtroppo non sono stati sufficienti per l'apertura della strada”. A comunicarlo il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

Strada chiusa: a Roma nord traffico da bollino rosso

Così il quadrante nord della città resta con il traffico da bollino rosso. Si perchè via di Grottarossa è un’arteria nevralgica per la viabilità dell’intera area: l’alternativa più valida alla percorrenza delle viuzze strette all’interno di Labaro in direzione Flaminia e quindi centro della città. Il collegamento diretto tra i quartieri e i comuni a nord con la consolare. Per evitare lunghe file e ingorghi bisognerà però attendere ancora.

Quando riapre via di Grottarossa

Il Municipio XV ha commissionato in autonomia una nuova relazione tecnica che, pervenuta negli uffici di via Flaminia 872, ha evidenziato la necessità di abbattere ulteriori 25 alberi morti, oltre alla potatura dei rami che aggettano sulla strada. Oggi sarà affidato l’incarico, domani martedì 4 ottobre inizieranno gli interventi.

“Le operazioni dovrebbero proseguire per 4 giorni, salvo condizioni meteorologiche avverse, per riaprire la strada nella giornata di sabato 8 ottobre” - la previsione del minisindaco. “Sebbene alcuni tratti interessati siano di proprietari privati, che comunque saranno diffidati, gli interventi in emergenza prima e in autonomia del Municipio dopo, si sono resi necessari per velocizzare la riapertura della strada al traffico, ma soprattutto si sono potuti realizzare per tutelare l’incolumità pubblica”.