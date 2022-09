Labaro, il quartiere da 10 anni ostaggio di frane e alberi caduti

Frane, smottamenti e alberi caduti. Strada chiusa a intermittenza e un quartiere che da dieci anni almeno ciclicamente si ritrova ostaggio di transenne, cantieri e messe in sicurezza mai definitive.

Via di Grottarossa chiusa

L’ultima chiusura per via di Grottarossa è arrivata nel primo pomeriggio di lunedì 26 settembre quando, a causa di alcuni alberi pericolanti, i vigili del Fuoco hanno disposto la chiusura al traffico in entrambi i sensi di marcia. Lo stop al transito nel tratto compreso tra l’imbocco della via Flaminia e via di Quarto Peperino. Parziale viabilità consentita ai soli residenti. Intorno lunghe code e caos.

Si perchè via di Grottarossa è un’arteria fondamentale per quel quadrante di Roma nord. Strada di collegamento tra la Flaminia e l’ospedale Sant’Andrea, con pure il polo universitario; asse tra Flaminia e Cassia ed anche alternativa ad un tratto di Flaminia per chi va verso Labaro e Prima Porta. Arteria di penetrazione verso il centro città nevralgica per la periferia a nord di Roma.

Via di Grottarossa: dieci anni di chiusure a intermittenza

Eppure negli anni sono stati numerosi gli accadimenti che hanno portato periodicamente alla chiusura della strada. Nei primi mesi del 2014 la frana del costone causata dal maltempo che comportò la chiusura della rampa di immissione sulla Flaminia. Tre anni di transenne che trasformarono la strada in una vera e propria discarica a cielo aperto, teatro di sversamenti illeciti e tanto continui da vanificare le bonifiche straordinarie effettuate. Stessa storia nel 2018 con il vento a piegare e spezzare gli alberi poi caduti su strada. Sempre sul finire di quell’anno nuova chiusura sempre a causa dello stesso costone pericolante: quello che anche oggi costringe alla deviazione. A fine 2020 la frana di alcuni massi, rampa verso la Flaminia chiusa per mesi.

I quartieri a nord di Roma ostaggio di frane e cedimenti

Su via di Grottarossa la storia si ripete tenendo in ostaggio del traffico i quartieri di Labaro e Prima Porta, rimasti per l’ennesima volta orfani di uno dei collegamenti fondamentali verso il centro della città.

Tra le colline della campagna romana si lavora. “Sono in corso gli interventi di messa in sicurezza delle alberature del costone. Sebbene alcuni tratti interessati siano di proprietari privati, che comunque saranno diffidati, l’intervento in emergenza si è reso necessario per riaprire il prima possibile la strada al traffico, ma soprattutto per tutelare l’incolumità pubblica” - hanno spiegato gli assessori municipali ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi, e all’Ambiente, Marcello Ribera. “A seguito di questo intervento è gia stato preallertato dal Municipio un tecnico agronomo che dovrà certificare il cessato pericolo per poi comunicarlo ai Vigili del Fuoco”. Dopo il nulla osta si potrà riaprire la strada. “Quello - ha spiegato Chirizzi a RomaToday - è un versante in cui già insiste una rete di protezione installata una quindicina di anni fa, il problema però è che mai nessuno ha fatto manutenzione. Molte parti sono di privati ma non possiamo essere ostaggio delle competenze, per questo l’amministrazione provvederà alla messa in sicurezza diffidando i proprietari delle parti interessate. Lavoriamo per riaprire la strada al più presto e in totale sicurezza”.