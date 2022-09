Alberi pericolanti e strada chiusa: a Roma nord traffico da bollino rosso

Alberi pericolanti, strada chiusa e un intero quadrante nel caos. E’ una mattina da bollino rosso per Roma nord dove dal primo pomeriggio di ieri 26 settembre i Vigili del Fuoco hanno disposto la chiusura al traffico in entrambi i sensi di marcia di via di Grottarossa. Lo stop al transito nel tratto compreso tra l’imbocco della via Flaminia e via di Quarto Peperino. Parziale viabilità consentita ai soli residenti.

Via di Grottarossa chiusa

“Siamo intervenuti con i Vigili del Fuoco, Protezione Civile, i tecnici del municipio, geologo e agronomo fin da subito e a prescindere dalle risultanze delle verifiche ipotecarie e catastali sulla proprietà già nelle prossime ore interverremo per una prima messa in sicurezza con macchinari adeguati” - ha assicurato l’assessora ai Lavori Pubblici del Municipio XV, Gina Chirizzi.

Alberi pericolanti a via di Grottarossa: traffico da bollino rosso

Già perché per Roma nord ora è corsa contro il tempo. La chiusura di Grottarossa toglie a chi ogni mattina si sposta in auto verso il centro un’arteria nevralgica, l’alternativa più valida alla percorrenza delle viuzze strette all’interno di Labaro in direzione Flaminia e quindi centro della città. Gia dalle prime luci del giorno in uscita da Labaro e Prima Porta, dunque in arrivo anche dai quartieri più estremi ed i comuni limitrofi più a nord, si sono registrate lunghe code verso Roma.

Labaro: la strada sbarrata da un cancello “abusivo”

Era già successo nell’aprile scorso a causa di alcuni lavori sempre su via di Grottarossa. Così torna attuale la richiesta di Labaro, supportata da una raccolta firme, di aprire via Albert Sabin: la strada dche per tutto il quartiere, compreso il vicino Prima Porta, potrebbe rappresentare un valido collegamento diretto verso il Grande Raccordo Anulare in direzione Aurelia. Un'arteria all'interno di un'area parte di quel pacchetto che fu espropriato da Anas per la realizzazione dell’ampliamento a tre corsie del GRA e poi, nel 2012, ceduto al Comune di Roma. Una strada fatta e finita ma mai aperta al pubblico transito. Oggi è asfaltata, ben illuminata ma sbarrata da un cancello “abusivo”. Una vera beffa per la viabilità del quartiere del Municipio XV che, attraverso via Sabin, potrebbe trovare lo sbocco diretto sul Raccordo senza costringere gli automobilisti a passare per le viuzze strette e tutte a senso unico della borgata per raggiungere la Flaminia e poi la rampa del GRA. Nonostante la petizione dei cittadini, il voto del parlamentino del Quindicesimo perchè la strada sia messa a disposizione di tutti, la questiore resta ancora sospesa. Così “l’unica strada di Roma senza buche" e ben illuminata resta chiusa. Ai residenti non resta che osservarla incolonnati nel traffico.