Inaugurato dieci anni fa ma mai aperto. La periferia ritrova (finalmente) il suo spazio polifunzionale

Valle Muricana ritrova lo spazio polifunzionale che per oltre dieci anni è rimasto vuoto e abbandonato, più volte colpito ed in parte devastato dai vandali. L’inaugurazione della struttura di via Sulbiate è in programma sabato 11 novembre.

“Un nuovo spazio di prossimità che dopo anni di incuria e totale abbandono, ora verrà finalmente restituito alla comunità. Una struttura a disposizione del quartiere che abbiamo voluto coinvolgere sin dall’inizio per raccogliere idee e proposte sull’uso e sui servizi più utili alla cittadinanza” ha scritto in una nota il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.

Una vicenda lunga e complessa quella del centro polifunzionale di Valle Muricana. L’opera pubblica realizzata dal consorzio A.C.R.U. Pietra Pertusa, i cui lavori sono cominciati a maggio 2007, è stata completata a settembre 2010. Inaugurato nel 2012 dall’ex minisindaco Gianni Giacomini (sfiduciato poco tempo dopo) non è mai stata aperta. Sono seguiti anni di abbandono e degrado nonostante gli sforzi dei cittadini della zona, occupazioni abusive. Una situazione talmente grave che il fascicolo sul bene finì anche sul tavolo dell'ex assessore alla legalità Alfonso Sabella. L’anno scorso la presa in consegna della struttura da parte del municipio, compresi parcheggio e anfiteatro. Sono stati finanziati e ultimati i lavori di riqualificazione.

La campagna di ascolto in vista del bando

Il centro polifunzionale sarà temporaneamente consegnato ad Arciragazzi – Comitato di Roma che avrà il compito di portare avanti una campagna d’ascolto del quartiere e delle realtà locali registrando le aspettative e le esigenze del territorio utili a comporre il nuovo bando pubblico. “Un periodo che unirà la necessità di sorvegliare la struttura e allo stesso tempo capire nel profondo quali servizi potranno essere più utili per il futuro del centro polifunzionale. Quello di Via Sulbiate è un ulteriore obiettivo raggiunto da parte dell’amministrazione municipale, a conferma di quanto il metodo di collaborazione e di condivisione del lavoro interno, sia in politica che nell’amministrazione sia l’unica strada per raggiungere obiettivi concreti e duraturi. Questa - ha concluso il minisindaco - è la linea politica del Municipio Roma XV e lo sarà nei prossimi anni”.