Valle Muricana, l'area giochi inclusiva rimane chiusa

Una nuova commissione trasparenza per capire perché l’area giochi di Valle Muricana non sia ancora stata aperta. È quanto chiede l’ex presidente del XV Municipio Stefano Simonelli, oggi alla guida dell’associazione Cittadini attivi Roma XV. Durante la sua amministrazione, infatti, erano stati progettati e finanziati, tra il 2018 e il 2021, i lavori relativi al parco e all’annessa area ludica inclusiva, nel comparto C6 di Valle Muricana.



In una nota, l’associazione ha chiesto la convocazione della commissione trasparenza, presieduta da Giuseppe Calendino, per capire come mai “i lavori sul parco del comparto C6 siano fermi” e perché sia ancora chiusa “l’area ludica ultimata ormai da tempo, ravvisando altresì diverse perplessità e incongruenze rispetto alle notizie emerse sulla questione”.



Area giochi Valle Muricana, il perché dei ritardi



In sintesi Simonelli sostiene che l’attuale amministrazione stia ritardando l’apertura dell’area nonostante sia “ultimata da mesi”. Inoltre l’associazione, in merito ai comparti C5 e C2, vuole conoscere lo “stato di avanzamento delle attività propedeutiche alla realizzazione di una scuola materna e dei restanti due parcheggi previsti nel comparto” e se c’è stata la “cessione all’amministrazione pubblica di aree per la realizzazione di opere pubbliche tra cui due aree destinate alla realizzazione di una scuola e di un asilo nido”. Domande e richieste che erano state poste il 21 gennaio 2021 al presidente Daniele Torquati e agli assessori Luigia Chirizzi e Marcello Ribera, insieme al consigliere Claudio Marinali.



Area giochi Valle Muricana, cinque appalti per mezzo ettaro



“Sono molto contento che si faccia la commissione trasparenza – afferma a RomaToday l’assessore alle politiche ambientali del XV Municipio Marcello Ribera - così l’ex presidente del municipio Stefano Simonelli potrà spiegare il perché siano stati fatti cinque appalti per un’area di mezzo ettaro. Questo vuol dire aver dovuto fare cinque gare, coinvolgere cinque ditte, accendere cinque mutui con tutti i problemi logistici ed organizzativi che ne conseguono. Quello non è stato un intervento strutturato ma realizzato in fretta e furia”.



L’area giochi, spiega ancora Ribera, non è completa. “Due appalti sono stati completati mentre uno è in corso, quindi ne mancano ancora due. Nel frattempo, però, abbiamo deciso di preparare un avviso rivolto ai comitati ed associazioni del quartiere per aprire l’area”.



Lavori Valle Muricana, prezzi dei materiali alle stelle



Gli altri lavori da realizzare, però, potrebbero avere tempi più lunghi rispetto a quanto programmato: “I progetti erano del 2019, ora i materiali costano molto di più quindi bisognerà rivedere molte cose. Una cosa è certa. Se fosse stato fatto un solo appalto a quest’ora l’area giochi sarebbe aperta da tempo”. Buone notizie dal punto di vista dell’edilizia scolastica: “Grazie ai fondi del Pnrr abbiamo candidato il comparto per la realizzazione delle scuole a Valle Muricana” afferma ancora Ribera.