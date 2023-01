Limite di velocità imposto a 30 km/h: i residenti protestano. Raccolta firme per dire "no"

Una sola via di accesso e di uscita dal quartiere, lungo tutta la strada il segnale di pericolo che avverte sul possibile passaggio di animali selvatici, in particolar modo da quelle parti i cinghiali. Velocità massima consentita 30 km/h. Valle Muricana deve rallentare.

Valle Muricana strada pericolosa

D’altronde le numerose curve che introducono alla zona e il rettilineo che tange i vari lotti del quartiere sono spesso teatro di incidenti: scontri, auto e moto finiti fuori strada, carambole. L’ultima vittima nel febbraio scorso: un uomo di 49 anni che dopo aver perso il controllo dello scooter si è schiantato contro un traliccio della luce perdendo la vita.

Un tema, quello della sicurezza stradale, che a Roma è sempre più caldo. Il Municipio XV ha già annunciato la volontà di installare sulle strade del territorio più a rischio, compresa Valle Muricana, gli autovelox ed è proprio dalla zona dell’estrema periferia che sono cominciati i controlli tramite i rilevatori di velocità mobili con pattuglie della Polizia Locale al seguito.

La periferia che non ci sta al limite di 30 km/h

Ma nel quartiere c’è chi esprime perplessità sul limite di velocità imposto a 30 km/h. “E’ una misura ideologica imposta senza ascoltare il territorio” - tuona Daniel Paolini, esponente territoriale della Lega che sulla questione avvierà una raccolta firme per dire ‘no’ alla “zona 30 da Valle Muricana a Prima Porta”. La soluzione, secondo Paolini, è quella di prevedere tale limite di velocità solo nelle zone critiche ossia vicino a luoghi sensibili come asili nido, scuole e strutture sanitarie.

“Serve decidere dopo aver effettuato un'analisi puntuale, non certamente procederee su interi quadranti e, come in questo caso, addirittura paventando degli autovelox per elevare delle contravvenzioni con dei limiti così ridicolmente bassi. In particolare in via di Valle Muricana - commenta Paolini - sarebbero opportuni esclusivamente davanti al parco dei bambini del cosiddetto 'comparto C6', mentre porli in tutta la zona acriticamente potrebbe sembrare un mero tentativo ideologico e generalizzato”.

"Roma e le sue periferie, per la sua conformazione, non possono essere paragonate, come invece è stato fatto anche ad esempio dal sindaco Gualtieri, anche per via della continua deriva di peggioramento dei mezzi pubblici e del servizio pubblico locale romano, a città come Berlino o Parigi". Da qui la decisione di lanciare una raccolta firme per "chiedere all'amministrazione di cambiare approccio". Un’inziativa, sottolinea Paolini, che "non vuole far nascere conflitti tra i diversi utenti della strada, ma favorire una loro convivenza positiva attraverso proposte concrete e un invito all'amministrazione ad aprirsi al dialogo e a tornare sui suoi passi, applicando meno ideologia e più analisi puntuali strada per strada per quanto consentito anche dal Codice della Strada".