Valle Muricana, il ventro diventerà spazio di prossimità per i giovani

La giunta del XV municipio ha approvato una delibera con la quale ha destinato per dieci anni il centro polifunzionale di via Sulbiate 48 a spazio di prossimità “finalizzato alla realizzazione di un presidio territoriale di aggregazione per i giovani”. Contestualmente, è stato deciso anche di partecipare al bando “Spazi aggregativi di prossimità 2022” pubblicato da “Con i Bambini Impresa Sociale” in collaborazione con Arciragazzi comitato di Roma ODV, quale ente capofila. Una notizia attesa da tempo dai cittadini di Valle Muricana.

Centro di Via Sulbiate abbandonato nel degrado

L’opera pubblica realizzata dal consorzio A.C.R.U. Pietra Pertusa, i cui lavori sono cominciati a maggio 2007, è stata completata a settembre 2010. Dall’inaugurazione del 2012 ad oggi il manufatto non è stato mai goduto a pieno dai cittadini. La struttura infatti non è mai stata iscritta a patrimonio comunale nonostante nel 2012 l'ex minisindaco del Municipio XV, Gianni Giacomini, la inaugurò in pompa magna.Purtroppo, nel corso degli anni successivi, lo stabile finì abbandonato nel degrado nonostante gli sforzi dei cittadini della zona. Una situazione talmente grave che il fascicolo sull'area finì anche sul tavolo dell'ex assessore alla legalità Alfonso Sabella.

Centro di via Sulbiate finalmente assegnato al municipio

Il 14 aprile 2022 il presidente del XV Municipio ha richiesto al dipartimento patrimonio politiche abitative ed al dipartimento programmazione e attuazione urbanistica “l’assegnazione dell’immobile di via Sulbiate” rappresentando l’urgenza “in ragione della prossima scadenza del bando pubblicato dall’Impresa Sociale “Con i bambini”, soggetto attuatore del Fondo per il contrasto della Povertà educativa minorile”. Il 20 aprile, quindi, si è proceduto “all’immissione in possesso dell’immobile” per diventare “un’opera pubblica da destinare ad attività sociali, culturali, educative”.

Progetto "Together", 920mila euro per il centro

Il Municipio vuole con questo Centro “promuovere o potenziare spazi di prossimità” dedicati ai giovani rafforzando “i presidi territoriali per le fasce sociali più vulnerabili”. Per farlo l’Amministrazione municipale parteciperà all’avviso “Spazi Aggregativi di prossimità 2022” per una totale ristrutturazione del Centro Polifunziale rendendolo “idoneo alla realizzazione di un centro di aggregazione giovanile” in collaborazione, come detto, con Arciragazzi. L’organizzazione di volontariato ha elaborato e presentato il progetto “Together” che prevede un costo complessivo per i lavori del Centro pari a 921mila euro.

Centro Via Sulbiate, una nuova occasione



In sintesi, il progetto “Together” prevede la nascita, all’interno del Centro Polifunzionale, di un “Polo educativo di prossimità rivolto ai giovani di età compresa tra i 10 e17 anni, al fine di offrire in un contesto delimitato e polivalente, un’ampia gamma di opportunità formative e socializzanti in un’ottica di prevenzione del disagio giovanile”. Se il progetto dovesse essere ammesso al finanziamento, Valle Muricana avrebbe una nuova occasione, dopo le tante avute in passato, per poter usufruire dell’edificio di via Sulbiate, un’area abbandonata ormai da troppo tempo al degrado.