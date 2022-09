I giochi vanno sistemati: slitta l'apertura del parco di Valle Muricana

Per la ditta erano a norma, per i tecnici del comune di Roma invece no. Le giostrine del parco giochi inclusivo di Valle Muricana dovranno essere sostituite, solo dopo si potrà aprire l’area a tutti i bambini e alle bambine del quartiere. i nuovi giochi saranno installati a breve e l’apertura definitiva avverrà, salvo complicazioni, nel mese di ottobre.

Giostrine non a norma

Un momento atteso da anni dai cittadini della zona che sognano di avere, finalmente, il loro primo parco inclusivo. Nonostante i lavori di restyling sembrino, dall’esterno, fatti e finiti, ci sono ancora dei problemi. L’associazione “Cives Valle Muricana”, sui propri canali social, ha detto, dopo un’interlocuzione con l’assessora ai lavori pubblici Luigina Chirizzi, di essere venuta a conoscenza “che le giostrine non hanno passato il collaudo e non sono a norma, devono essere sostituite alcune parti, in quanto non idonee all' utilizzo”. Per questo il parco non sarebbe ancora stato riaperto.

Giochi sistemati senza spese aggiuntive

Sin dal suo insediamento, l’assessore alle politiche ambientali del XV Municipio, Marcello Ribera, ha seguito da vicino l’andamento dei lavori. “Un anno fa – ha spiegato a RomaToday – la ditta che ha installato le giostrine ha rilasciato, come da prassi, la certificazione positiva del collaudo. Nel sopralluogo preliminare all’apertura dell’area, effettuata da tecnici del comune di Roma, è emersa l’esigenza di sistemare alcuni giochi, per i quali gli uffici si sono attivati, presso la ditta appaltatrice, che a stretto a giro interverrà, ovviamente senza costi aggiuntivi”.

Troppi appalti per un’area di mezzo ettaro

Ribera aveva spiegato, ad inizio estate, che il vero problema per la mancata riapertura del comparto C6 a Valle Muricana riguardava la decisione di avere cinque appalti per un’area di mezzo ettaro. “Questo vuol dire aver dovuto fare cinque gare – spiegava l’assessore - coinvolgere cinque ditte, accendere cinque mutui con tutti i problemi logistici ed organizzativi che ne conseguono”. Nella stessa occasione Ribera sottolineava che “i progetti erano del 2019, ora i materiali costano molto di più quindi bisognerà rivedere molte cose. Una cosa è certa. Se fosse stato fatto un solo appalto a quest’ora l’area giochi sarebbe aperta da tempo”.