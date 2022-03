I fondi del Pnrr portano due scuole nella periferia dimenticata e senza servizi

Valle Muricana avrà due nuove scuole. Ci sono anche un asilo nido e una materna per la periferia estrema del Municipio XV tra i progetti relativi alla rete scolastica che il Comune potrà realizzare grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Pnrr.

Il Pnrr porta a Valle Muricana due scuole

“Con grande soddisfazione abbiamo appreso che i progetti presentati dal XV Municipio sono stati accolti”, ha annunciato l’assessora ai Lavori Pubblici del Quindicesimo, Gina Chirizzi. Di questi due per nuove costruzioni, un asilo nido e una scuola per l'infanzia in via Monte Cremasco. Nel cuore di Valle Muricana arriverà dunque un asilo nido per 45 bambini, il costo di realizzazione sarà di quasi 850mila euro. Quasi 1 milione e 300mila euro invece per la scuola dell'infanzia che ospiterà 75 piccoli alunni.

Una buona notizia per una periferia che, a fronte di una grande espansione dal punto di vista delle edificazioni e dunque anche demografica, lamenta da sempre la carenza di servizi. Li palazzine e villette a schiera si snodano su strade polverose, disseminate di buche e dominate dai tralicci dell’alta tensione, i marciapiedi sono realizzati in modo parziale. C’è poi il centro polifunzionale desiderato da tutti come luogo di aggregazione che è chiuso da anni e lasciato in completo abbandono: nonostante l’assenza di luoghi di socializzazione nessuno può utilizzarlo.

Una quartiere periferico, sino ad oggi costretto ad essere solo “dormitorio”, che da tempo reclama anche la realizzazione di istituti scolastici per evitare alle famiglie della zona di dover iscrivere per forza i propri figli in quelle di Prima Porta: pochi chilometri di distanza da percorrere però incolonnati nell’unica strada, via di Valle Muricana, che porta verso asili, elementari e medie. Una sola e poco frequente linea bus, lo 035.

Valle Muricana: arrivano un asilo nido e una materna

Il sogno sta per avverarsi: con i fondi del Pnrr arriveranno un asilo nido e una materna. “Non possiamo che essere soddisfatti, il primo obiettivo raggiunto. Ringrazio i tecnici dell'ufficio scuola che in una corsa contro il tempo hanno lavorato per raggiungere questo primo risultato” - ha aggiunto Chirizzi.

Risorse per mettere in sicurezza la scuola chiusa per crepe

Tra le risorse destinate al Municipio XV anche quel milione e 300 mila euro necessario per la riqualificazione funzionale e la messa in sicurezza della scuola dell'infanzia Case e Campi: quella costruita su un fosso, chiusa appena quattro anni dopo l’inaugurazione per la presenza di alcune crepe che ne minavano la stabilità.