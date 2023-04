Valle Muricana vuole intitolare il parco a Clemente Izzo

Una morte improvvisa, inaspettata e tragica che ha sconvolto l’intera comunità. Valle Muricana piange Clemente Izzo, l’autista gentile dello 035 scomparso prematuramente nei giorni scorsi. Una persona nota nel quartiere, conosciuto anche a Labaro e Prima Porta per la sua simpatia e per le sue passioni: la moto e la palestra. Centinaia i messaggi di cordoglio che chi lo conosceva, anche solo per averlo incontrato alla guida del bus di quartiere, sta consegnando alle bacheche social.

Valle Muricana in lutto per la morte di Clemente Izzo

Già perché Clemente era una persona benvoluta e amata da tutti, sempre con la battuta pronta e cortese. Il suo “semo gente de borgata” riecheggia tra chi oggi lo ricorda e vorrebbe mantenere la sua memoria. C’è un intero quartiere che si sta mobilitando: l’idea è quella di far intitolare a Clemente Izzo il parco di Valle Muricana che ancora oggi si chiama “comparto C6”. E’ l’unica area verde pubblica della zona: quella che i residenti e il comitato di quartiere Karol Wojtyla hanno reclamato per anni. Dopo essere stato per lungo tempo un “parco fai da te”, curato e attrezzato solo dai volontari, è oggi il giardino dove finalmente i bambini di quella periferia possono giocare.

Un parco in memoria di Clemente, l'autista gentile dello 035

“Il parco C6 di Valle Muricana è sprovvisto di nome, si potrebbe intitolare a Clemente. Penso che tutto il quartiere e non solo ne sarebbe felicissimo” - scrive Federica raccogliendo il plauso e l’appoggio di molti residenti della zona. “Potremmo ricordarlo con una targa e piantare un albero. Ci avevo già pensato. L'intitolazione di un parco o di una via - sottolinea il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati - è una procedura piuttosto lunga e la Prefettura impone dieci anni dalla scomparsa”. Valle Muricana proverà comunque a chiedere una deroga. Intanto il quartiere è al lavoro per ricordare Clemente: il “ragazzo del quinto chilometro”, autista sorridente e gentile dello 035 scomparso troppo presto. L’idea è quella intanto di piantare un albero in sua memoria. E una targa: chissà se sopra sarà riportata una delle sue divertenti perle “di saggezza” o ricordato il suo orgoglio di essere parte di quella “gente de borgata”.