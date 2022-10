L’estrema periferia di Roma nord ha finalmente la sua prima e unica area giochi

Valle Muricana ha finalmente la sua prima area giochi. Un sogno che si realizza per l’estrema periferia di Roma nord, un quartiere che nonostante la grande espansione urbanistica degli ultimi anni e l’aumento progressivo dei residenti, circa 15mila, lamenta da sempre l’inesistenza dei servizi più basilari.

Valle Muricana, l'estrema periferia del XV senza servizi

Niente scuole con le più vicine a Prima Porta; oltre l’oratorio della chiesa e il centro anziani nessuno spazio di aggregazione per i più giovani ancora in attesa del centro polivalente di via Sulbiate; un’unica linea bus a servizio della zona e una sola strada di ingresso e uscita dal quartiere, nelle ore di punta sempre più congestionata. Così per Valle Muricana il parco pubblico diventa una conquista.

La battaglia dei residenti per il comparto C6

Dopo oltre cinque anni di lavori e cantieri infiniti, il Municipio XV ha consegnato le chiavi dell’area ludica del parco che porta ancora il nome di quando il lotto era una terra desolata e vuota, ossia “comparto C6”. Un’area giochi sorta con fatica. Negli anni la battaglia dei residenti per trasformare il “comparto C6” in un’area verde in cui i bambini di Valle Muricana potessero giocare. Non solo proteste e richieste: i volontari, grazie alle donazioni dei privati e all’impegno del Comitato di Quartiere Karol Wojtyla, hanno trasformato il terreno che avrebbero voluto giardino pubblico da tempo in un “parco fai da te” con altalene, scivoli e giochi. Sempre i cittadini ad occuparsi di cura, gestione e manutenzione.

Nel 2017, dopo mesi di lavoro del Municipio XV nel frattempo divenuto a guida grillina, la buona notizia: il cambio di destinazione d’uso del comparto, pronto a diventare un’area verde pubblica. Da li ritardi e lungaggini burocratiche: Valle Muricana ha dovuto attendere a lungo prima di poter tagliare il nastro del giardinetto.

Cantieri infiniti: cinque appalti per mezzo ettaro

“In un unico fazzoletto di terra - ha spiegato il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati - abbiamo trovato e ci siamo trovati a gestire cinque appalti differenti che significano cinque ditte diverse, cinque direttori dei lavori e cinque contabilità differenti. Un enorme dispendio di energie per l’amministrazione municipale che invece di occuparsi di un unico appalto deve controllarne e gestirne cinque”. Così, senza attendere la fine degli altri lavori, il municipio si è preso la responsabilità di aprire la prima parte dell’area, libera da cantieri.

I volontari del quartiere apriranno le porte del parco

In seguito all’avviso pubblico per i prossimi quattro mesi la sola apertura e chiusura del parco saranno gestite in maniera completamente volontaria e gratuita dal Comitato di Quartiere Karol Wojtyla. “Continuando a lavorare per il completamento definitivo del parco, abbiamo consegnato ai bambini e alle bambine del quartiere il loro spazio verde. Che l’apertura del parco - l’auspicio del minisindaco - possa essere anche simbolica, per rafforzare la comunità di Valle Muricana e migliorare la qualità della vita del quartiere”.