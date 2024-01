Una via alberata per Labaro: arrivano bagolari e ibisco

I giardinieri di Roma Capitale al lavoro in periferia. Dopo una breve sosta stagionale è ripresa la messa a dimora di nuovi alberi sul territorio di Roma nord. Il primo quartiere ad essere toccato è stato Labaro dove l’amministrazione è impegnata a creare una nuova via alberata: su via Brembio arriveranno infatti quindici nuovi celtis.

Più alberi per Roma nord

Le piantumazioni proseguiranno poi su via Arta Terme dove è prevista la messa a dimora di 70 ibiscus. Ma non solo periferia. Dopo la grande operazione di potatura, su viale di Tor di Quinto saranno piantati 25 nuovi platani. Cinquanta invece quelli previsti su via Cassia.

Un albero per ogni giorno dell'anno

“In programma c’è poi la piantumazione di pini al parco Volusia e altre alberature su diverse strade e aree verdi del territorio” ha fatto sapere l’assessore all’Ambiente del Municipio XV, Marcello Ribera.

“L'obiettivo dell'amministrazione è di riforestare i nostri quartieri aumentando sempre di più la messa a dimora di nuove alberature. Nel 2024 abbiamo l'obiettivo di piantare almeno 365 nuovi alberi, uno per ogni giorno dell'anno. La ditta - ha sottolineato l’assessore - provvederà ad innaffiare con autobotti le nuove essenze e garantirà l'attecchimento per due anni”. Per evitare che gli alberi promessi, come spesso accade, diventino fusti rinsecchiti nel giro di poche settimane.