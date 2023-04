Liberato l’ex cementificio, l’occupazione abusiva cresciuta dopo la chiusura del campo rom

Smantellata l’occupazione abusiva all’interno dell’ex cementificio di via Tiberina. Dopo anni, e dopo gli interventi preparatori delle scorse settimane, con l’intervento dei carabinieri della stazione di Prima Porta e del XV gruppo della polizia locale, il sito dismesso e diventato un villaggio della disperazione è stato smantellato.

“Un insediamento abusivo - ha spiegato il presidente del municipio XV, Daniele Torquati - accresciuto a dismisura dal luglio 2018 quando ‘la politica delle ruspe’ aveva prodotto una, seppur giusta, disorganizzata chiusura del Camping River”. Il campo rom di via della Tenuta Piccirilli chiuso dalla sindaca Raggi. L’indomani dell’abbattimento dei prefabbricati e dei manufatti del vecchio campeggio a nord di Roma, solo 88 persone su 359 aventi diritto sono fuoriuscite dal campo attraverso le misure studiate dal Campidoglio: qualche rientro in Romania, accoglienza in strutture comunali con contratti di affitto attivati, trasferimenti presso congiunti o collocazioni diverse per chi era agli arresti domiciliari.Gli altri sono rimasti fuori da tutto con l'esodo dei rom del River che si è fermato in piazze, parchi e fabbricati abbandonati. Proprio come il vicino ex cementificio.

Lo sgombero dell'insediamento di via Tiberina

L’intervento che ha messo fine all’occupazione abusiva “è stata solo l’ultima fase di un intervento complesso, seguito dal Tavolo per l’Ordine e la Sicurezza del Municipio XV, che in questi mesi si è riunito per seguire al meglio le operazioni. Come abbiamo sempre fatto, anche in questo caso, gli interventi di bonifica e sgombero - ha sottolineato Torquati - sono stati svolti solo a insediamento vuoto e solo dopo aver risolto le criticità di natura sociale, riguardanti in particolare persone con disabilità e famiglie con minori”. Una trentina in tutto coloro che avevano tirato su la propria casa all’ex cementificio di via Tiberina.