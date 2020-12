Saxa Rubra, cavalcavia rafforzato e nuovo asfalto: rimessa a nuovo la strada "dei pendolari"

Completati i lavori di messa in sicurezza di viale Maurizio Barendson, la “strada dei pendolari”: un’arteria che passa sopra via Flaminia Nuova costeggiando la stazione di Saxa Rubra dove insistono i capolinea di Atac, Cotral e una delle fermate più frequentate della Ferrovia Roma Nord.

Accanto anche un polo commerciale con diverse sedi di aziende tra concessionari automobilistici, mobilifici e un grande negozio di cibo e accessori per animali. A due passi pure la sede Rai.



Su viale Maurizio Barendson, già nota per il crollo degli alberi durante il maltempo, il Comune ha rifatto l’asfalto, la segnaletica e rafforzato il cavalcavia.



Un’arteria, ha tenuto a sottolineare la sindaca di Roma Virginia Raggi, “percorsa ogni giorno da migliaia di cittadini che prendono il treno per entrare a Roma o utilizzano gli autobus per spostarsi nella zona nord della città. Da oggi questa strada è più sicura. Nei giorni scorsi, infatti, sono stati rifatti completamente l’asfalto, la segnaletica ed è stata rafforzata la struttura del cavalcavia. I benefici - ha scritto - sono evidenti per tutta la zona, anche per coloro che raggiungono ogni mattina gli studi televisivi di Saxa Rubra e il vicino polo commerciale”.