La periferia dove i cittadini si autotassano per mantenere l’unico parco

Saxa Rubra si mobilita per mantenere fruibile e decoroso l’unico parco del quartiere. Si perchè nella periferia di Roma nord l’area verde che sorge proprio sotto i pilastri che sorreggono il Grande Raccordo Anulare, a poca distanza dal Rio Cremera che poi si tuffa nel Tevere, è il solo spazio a disposizione degli abitanti della zona.

Il parco aperto e mantenuto dai volontari

Aperto solo qualche anno fa ad opera dei residenti dopo una veloce riqualificazione dell’area, oggi quel piccolo parco ospita i nonni della “piana” di Labaro che passano le giornate tra gazebo e sedute recuperate grazie alle donazioni dei cittadini. Portati li dalle famiglie del quartiere anche i giochi che utilizzano i bambini: tricicli, auto a pedali, qualche casetta e scivoli in plastica che si aggiungono ai giochi installati dal Comune. Per Saxa Rubra è l’unico punto di incontro e socializzazione. Intorno la desolazione: mancano servizi e centri di aggregazione.

Saxa Rubra sogna il parco del Tevere

Eppure la zona, dominata dalla sede Rai e dalla stazione in cui si incontrano treno, bus Atac e Cotral, di potenziale ne avrebbe. Da tempo gli abitanti reclamano la valorizzazione dei siti archeologici presenti, il recupero e la trasformazione in parco di quella vasta area verde sugli argini del Tevere. C’è da rendere migliore anche la frequentata pista ciclabile sulla dorsale del fiume. Per adesso a Saxa Rubra hanno ricevuto ben poco, per non dire nulla: è ancora li l’area di trasbordo per i rifiuti di Roma nord, mentre intorno tutto il resto è abbandonato a se stesso.

La raccolta fondi per l’unico parco di Saxa Rubra

Non il parco, curato e mantenuto dai volontari e dal comitato di quartiere che ora chiede una mano per le attrezzature. E’ infatti in corso una raccolta fondi per acquistare un decespugliatore, necessario per il taglio dell’erba dell’area. “La manutenzione per i volontari ha comportato negli anni un notevole impegno manuale ed economico”. Da qui la richiesta di aiuto a tutto il quartiere affinchè l’area attrezzata possa migliorare continuando ad accogliere le famiglie della zona che altrimenti sarebbero costrette a spostarsi oltre la Flaminia.