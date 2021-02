Raggi a Prima Porta: la palestra della scuola Borghi è "nuova"

La Sindaca in sopralluogo nella periferia del Municipio XV: per la palestra nuova pavimentazione, campi e un ingresso sicuro e accessibile. L'appello agli studenti: "Divertitevi e lasciatela in buono stato per chi verrà dopo di voi"

La scuola Borghi di Prima Porta ha una palestra nuova, sicura e attrezzata. A consegnare agli studenti lo spazio totalmente riqualificato è stata la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in sopralluogo nella periferia del Municipio XV.

Raggi a Prima Porta

“Qui abbiamo rifatto la pavimentazione in teli PVC, sono stati tracciati i campi da basket e pallavolo, abbiamo tinteggiato soffitti e pareti, è stato realizzato un impianto per la pallavolo a muro. Un bel risultato che dà la possibilità a tanti studenti di poter fare finalmente, dopo tanti anni, attività motoria a scuola in luoghi belli, sicuri e adeguati” - ha detto la Sindaca ricordando come siano oltre 130 le palestre scolastiche riqualificate dal 2017 ad oggi. Poi l'appello agli studenti: "Divertitevi, fatene buon uso e chiaramente lasciatela in queste condizioni per gli studenti che arriveranno dopo di voi"

La palestra della scuola Borghi è “nuova"

In quella della Borghi a Prima Porta, oltre ai lavori con le risorse del Dipartimento, il cofinanziamento del Municipio, entrato in graduatoria nel bando Regionale "Pronti Sport, Via", è servito a mettere in sicurezza l'ingresso della palestra dall'area esterna “adeguandola alla normativa vigente con la creazione di una rampa idonea all'accesso per i disabili” - ha aggiunto il minisindaco Stefano Simonelli.

La riqualificazione di Largo Borghi

Proprio davanti la scuola parte dell’IC Karol Wojtyla un anno fa erano stati completati i lavori di riqualificazione per rendere l’area ludica e la piazzetta, l’unica di Prima Porta (ancora in attesa di quella di via della Giustiniana promessa oltre dieci anni fa ndr.), pienamente fruibile alle famiglie che vi si ritrovano.