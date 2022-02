Valle Muricana, nella periferia lontana dai centri Ama raccolta record: conferiti oltre 150 metri cubi di rifiuti

Il centro di raccolta mobile di Ama ha fatto tappa a Valle Muricana, periferia estrema del Municipio XV, facendo registrare affluenza e partecipazione record. Nel corso della domenica dedicata alla raccolta straordinaria di ingombranti e RAEE , nei container scarrabili di Ama sono stati conferiti oltre 150 metri cubi di materiali. Cinque i cassoni della municipalizzata riempiti dai cittadini che, grazie al punto di raccolta straordinaria, hanno potuto conferire “sotto casa” mobili, vecchi apparecchi elettronici, materassi, vernici, solventi e olio vegetale esausto.

Il centro di raccolta Ama più vicino a 15 chilometri

Si perchè i centri di raccolta Ama più vicini a quel quadrante della città sono quelli di Centri Sportivi all’Acqua Acetosa (II Municipio) o alla Bufalotta (III Municipio), distanti comunque circa 15 chilometri. Oltre 21 i chilometri quelli da percorrere invece per arrivare al centro di raccolta Ama, l’unico del Municipio XV, in zona La Storta.

Valle Muricana, raccolta ingombranti da record

Così la domenica di raccolta straordinaria per la periferia nord si è trasformata in un’occasione imperdibile per disfarsi facilmente di rifiuti e oggetti ormai vecchi e inutilizzati. “Mi sono impegnato per restituire il servizio al quartiere e la risposta è stata eccezionale. È evidente - ha sottolineato l’assessore all’Ambiente del Municipio XV, Marcello Ribera - la necessità di questo servizio che organizzeremo nuovamente. Grazie agli operatori di Ama e ai cittadini di Valle Muricana”.