La raccolta gratuita di rifiuti ingombranti a Prima Porta

Domenica 17 dicembre 2023 nel quindicesimo municipio tornano i Centri Mobili di Raccolta AMA in occasione della giornata di raccolta gratuita dei rifiuti ingombranti, particolari e RAEE.

Per l’occasione dalle ore 08:00 alle ore 12:00 i residenti potranno recarsi pressi i due centri situati a Osteria Nuova (Centro Enea Casaccia) e Valle Muricana (via Pedrengo). Qui sarà possibile disfarsi degli oggetti in legno, metallo; ingombranti (divani e materassi), RAEE, lampade, batterie auto, pile, vernici, solventi, farmaci, olivo vegetale e toner.

“In attesa della partenza dei lavori a Olgiata per la realizzazione del primo Centro di Raccolta del Municipio, stiamo aumentando e diffondendo in tutti i quartieri i Centri Mobili per garantire questo importante servizio” annuncia l’assessore alle Politiche Ambientali del municipio XV, Marcello Ribera.