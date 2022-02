Pulizia straordinaria a Montebello: il parcheggio dei pendolari non è più una discarica

Il parcheggio della stazione di Montebello torna ad essere decoroso: il piazzale dove ogni giorno centinaia di utenti della Ferrovia Roma Nord lasciano la loro auto per proseguire il viaggio verso il centro della città sul treno, non è più una discarica. Via rifiuti, cartacce sparse, rovi ed erba incolta che infestavano stalli e camminamenti pedonali.

Pulizia straordinaria a Montebello

A pensarci, dopo numerose pulizie straordinarie ad opera dei pendolari volontari del decoro, il Municipio XV attraverso una pulizia straordinaria. “Nonostante i nostri uffici stiano ancora appurando quali siano le reali e dirette competenze dell'area, ci è sembrato quanto meno giusto e doveroso, nel rispetto dei fruitori del servizio, promuovere una pulizia per restituire dignità a quei luoghi. Appena insediati, anche su sollecitazione dei Comuni limitrofi, abbiamo avviato un approfondimento su competenze e responsabilità che insistono sull’area, questione purtroppo mai affrontata in maniera decisiva e organica. Il lavoro utile all’individuazione delle responsabilità, e necessario a restituire ordine e un’adeguata pulizia all’area, è certamente un percorso ancora lungo e articolato, ma nel frattempo - ha scritto in una nota il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati - crediamo davvero che sia necessario procedere e non fermarsi davanti alle lungaggini burocratiche, purtroppo sempre a scapito dei cittadini”. Da qui la pulizia straordinaria che ha restituito decoro al parcheggio della stazione di Montebello. “Ancora una volta non ci siamo voluti fermare al ricorrente ‘non è di nostra competenza’, messaggio che da sempre ci siamo riproposti di superare anche davanti a questioni non di diretta pertinenza di questo Municipio, ma - ha concluso Torquati - abbiamo preferito procedere ad una prima ma efficace risoluzione del problema”.

I pendolari della Roma Nord: "Decoro è priorità"

Plaude all’iniziativa il Comitato Pendolari Ferrovia Roma Nord, in passato promotore delle iniziative di decoro partecipato per strappare l’area all’incuria. “Finalmente l'esterno della stazione di Montebello è stato ripulito da tutta l'immondizia e senza il consueto aiuto fisico con pale, rastrelli, guanti e buste dei pendolari. Le segnalazioni del comitato - scrivono i pendolari - hanno avuto effetto e speriamo che chi di competenza lo faccia anche nelle altre stazioni con maggiore frequenza. Il decoro innanzitutto”.