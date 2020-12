Lavori finiti ma mezzi mai rientrati: così Prima Porta è rimasta senza l'ambulanza dell'Ares 118

I lavori di ristrutturazione dei locali che ospitano la postazione dei sanitari si sono conclusi a luglio, ma a distanza di quattro mesi nel cuore di Prima Porta della postazione Ares 118 ancora non v’è traccia. Niente ambulanza, nè equipaggio da quasi un anno.

“Stiamo parlando di un servizio primario, oggi ancor più vitale considerata l’emergenza pandemica in corso” - sottolinea il vicepresidente del consiglio Regionale del Lazio e consigliere della Lega, Giuseppe Cangemi.

Una postazione a servizio di un territorio di 40mila abitanti che inizia a domandarsi, dopo il trasferimento dei mezzi e il cantiere chiuso, se e quando ritornerà tra loro l’Ares 118.

Da qui l’interrogazione urgente al presidente Zingaretti e all’assessore D’Amato per conoscere quali saranno i tempi di riattivazione del servizio in via della Stazione di Prima Porta. “Il 118 è un servizio vitale - conclude il vicepresidente - che deve essere garantito con puntualità e precisione, soprattutto in questo periodo in cui le figure sanitarie rappresentano, ancor di più, sicurezza e tutela per i cittadini”.