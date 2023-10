Quasi vent'anni di attesa. Così la borgata ha conquistato la sua piazza giardino

Finalmente aperta e popolata. Dopo quasi vent'anni di attesa Prima Porta si è ripresa la sua piazza giardino, quella lungo via della Giustiniana. Un’opera inserita nel Programma di Recupero Urbano "Labaro-Prima Porta" adottato nel 2001, al quale ha fatto seguito la sottoscrizione dell'Accordo di Programma nel 2005: ma per oltre quindici anni quella piazza è stata per tutti un “miraggio”.

La piazza perduta per quasi vent'anni

Nel 2008, all’epoca della Giunta Veltroni, il finanziamento di 516 mila euro per il progetto: vialetti illuminati, verde e giochi per i bambini rimasti però ancora una volta solo su carta. Al loro posto solo terra, fango e sterpaglie. Un lotto incolto trasformato in parcheggio e, subito dopo l’alluvione che ha colpito il quartiere nel 2014, in una discarica temporanea di ingombranti e rifiuti vari rimossi da negozi e abitazioni allagate. L’avvio del cantiere solo nel luglio del 2020, con il Campidoglio guidato dalla sindaca Raggi. La piazza giardino di Prima Porta ha così iniziato a disegnarsi lentamente sotto le finestre dei palazzi popolari dell’ex Isveur.

La fine dei lavori

Il completamento dei lavori sotto l’amministrazione Torquati. “I lavori si erano bloccati perché per la realizzazione dei parcheggi era necessario avere l’allaccio in fogna, noi abbiamo presentato la richiesta di deroga ad Acea, essendo il depuratore di Roma nord saturo, e dopo mesi ci è stato risposto in modo positivo. Da lì siamo riusciti a procedere speditamente, impegnandoci anche per la nuova toponomastica e per la presa in carico” ha spiegato a RomaToday l’assessora ai Lavori Pubblici del Municipio XV, Gina Chirizzi. “Prima Porta prima di oggi non aveva una piazza con un significato tale. È un’opera pubblica molto importante e ci riempie di gioia averla potuta intitolare a due personalità che per il quartiere sono state fondamentali. Entrambi hanno combattuto i servizi nella borgata”.

Le intitolazioni

La piazza e la via adiacente portano infatti i nomi di Don Eulogio Carballido Diaz, storico parroco del quartiere, e Lillo (Calogero) Quattrocchi, uno dei capi dell’unione borgate. “Due persone che per Prima Porta - ha sottolineato il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati - sono stati punto di riferimento, certezza, tenacia e forza. Un esempio concreto di percorsi fatti in favore di un’intera comunità, la dimostrazione che a piccoli passi, spirito di sacrificio, impegno per il bene comune e solidarietà si possono costruire grandi cose”.