Cassia Bis, i lavori termineranno in anticipo dopo le proteste degli automobilisti

Cantieri rimossi il 23 settembre invece del 17 novembre. Un’accelerazione che era diventata una vera e propria emergenza, anche a seguito delle numerose proteste e dei disagi pervenuti nelle ultime settimane. Possono tirare un sospiro di sollievo gli automobilisti che, quotidianamente, percorrono, o cercano di farlo, la strada statale 2 Bis “Cassia Veientana”, meglio nota come Cassia Bis.

Sostituzione delle barriere spartitraffico

I lavori che Anas sta portando avanti, nel tratto compreso tra il Grande Raccordo Anulare ed il km 1,100, in entrambe le direzioni, termineranno con circa un mese e mezzo di anticipo rispetto a quanto preventivato a luglio. Una scelta presa per venire incontro a quanti, negli ultimi mesi, si sono trovati paralizzati nel traffico.

I lavori riguardano la sostituzione delle barriere di spartitraffico centrale della statale. I lavori, che, come detto, in questa prima fase sono stati eseguiti nel tratto tra l’innesto del Grande Raccordo Anulare ed il km 1,100 in corrispondenza del ponte sul fiume Cremera, rientrano nel piano di potenziamento della SS2 Bis “Cassia Veientana”. Lo spartitraffico preesistente verrà sostituito con una nuova barriera in calcestruzzo di ultima generazione, progettata e brevettata da Anas, denominata NDBA (National Dynamic Barrier Anas). Un lavoro per il quale c’è stata la necessità di ridurre la carreggiata, in entrambe le direzioni, causando ingorghi e spesso paralizzando quel quadrante del XV municipio.

La risposta del XV Municipio

Il 9 settembre, il presidente del XV Municipio, Daniele Torquati, aveva scritto ad Anas per sottolineare la sua preoccupazione per “la parziale chiusura della consolare nelle ore del mattino in cui il traffico veicolare verso il centro della città è, come noto, particolarmente intenso”. Anas aveva previsto l’istallazione di un cantiere mobile, per un tratto di solo 500 metri, per il quale si rende necessaria la chiusura al traffico delle corsie di sorpasso, garantendo invece il transito della circolazione solo lungo le corsie di marcia. In una nota, Torquati ha anche chiesto ad Anas, per il futuro, una maggiore collaborazione “per la gestione dei futuri interventi sul nostro territorio per cercare di mitigare, laddove necessario, le criticità trovando soluzioni concrete”.

La spiegazione di Anas

In una nota, la società autostradale, annunciando la fine dei cantieri per il 23 settembre, ha spiegato che le “chiusure sono rese necessarie dall’esigenza di demolire lo spartitraffico esistente per poi procedere con la realizzazione di uno scavo per la fondazione, l’esecuzione di un piano di posa idoneo per la nuova barriera realizzato, dove necessario, con un cordolo in cemento armato. Inoltre, si procederà al rifacimento delle opere idrauliche per lo smaltimento delle acque di superficie per poi, in ultimo, posizionare la nuova barriera. In funzione delle lavorazioni sopra descritte non sarebbe stato possibile effettuare una diversa cantierizzazione senza creare situazioni di pericolo dovute all’assenza di una separazione delle due correnti di traffico oltre alla presenza di scavi in corrispondenza dello spartitraffico”.

Nessuna concertazione con il XV Municipio

Gli automobilisti romani, quindi, dovranno tenere duro ancora per qualche giorno. Rimane però il “corto circuito” tra gli attori protagonisti. Torquati, in una nota precedente all’annuncio di Anas relativa all’anticipo nella chiusura dei cantieri aveva evidenziato come i lavori non fossero stati “concertati con questa amministrazione, che invece ha l’assoluta necessità di concordare con largo anticipo interventi così invasivi. Un’occasione mancata che avrebbe permesso al Municipio di poter ragionare insieme ad Anas sulle tempistiche e le modalità di svolgimento dei lavori e sulla tipologia, trovando magari insieme delle soluzioni alternative e meno impattanti sul traffico veicolare. Una questione di metodo – spiegava Torquati - che avevamo affrontato in occasione della riunione per l’ultimazione dei lavori del costone di via Flaminia, convocata subito dopo il mio insediamento e che aveva portato alla ridefinizione del cantiere da fisso a mobile”.