Dieci anni dall’alluvione di Prima Porta. La borgata “a rischio” convoca Comune e Regione

Dieci anni. Tanti ne sono passati dall’alluvione di Prima Porta, da quel 31 gennaio del 2014 quando la pioggia battente e incessante ha mandato sott’acqua un intero quartiere. Veri e propri fiumi tra le palazzine, famiglie salvate con il supporto dei gommoni, pianterreni e attività commerciali spazzati via dalla furia della melma. Sfollati e danni ingenti.

Prima Porta a dieci anni dall'alluvione

In un decennio di cose ne sono cambiate. Le idrovore di via Frassineto, salvo l’ultimo caso di furto di rame che ha messo fuori gioco le pompe, funzionano e proteggono il territorio; l’impianto di via Procaccini è quasi ultimato. La marana che attraversa l’ex borgata viene pulita e mantenuta con cadenza annuale.

Ma il quartiere non è ancora “salvo”, la pioggia a Prima Porta fa sempre paura. Così il Municipio XV convocherà un consiglio straordinario sul tema del rischio idrogeologico: un momento di confronto con il territorio e con le istituzioni, Regione Lazio e Roma Capitale, perché prendano impegni precisi. A richiedere l’assemblea i gruppi di maggioranza che sostengono il presidente, Daniele Torquati.

La pulizia della "marana"

Alla Pisana il Quindicesimo chiederà di rinnovare l’impegno, che fu della vecchia amministrazione Zingaretti, sulla manutenzione profonda della marana. “Ci sono 2 milioni e 600 mila euro per la pulizia, risorse ricomprese nel programma triennale iniziato dalla vecchia amministrazione regionale e proprio in questi giorni si sta lavorando. L’obiettivo del consiglio sarà quello di riproporre un altro programma triennale di questa natura” ha spiegato a RomaToday il minisindaco Torquati. Lo chiederà il parlamentino di Roma Nord all’assessora regionale ai Lavori Pubblici, Manuela Rinaldi. “Il lavoro deve continuare ed essere celere, fatto nei periodi giusti anche perché - prosegue il presidente - la pulizia della sola vegetazione non consente l’abbassamento dell’alveo adeguato a tutelare il quartiere, serve un vero e proprio dragaggio”.

L'impianto di via Procaccini

A Roma Capitale, concluso il contenzioso con la ditta incaricata dell’intervento, verrà invece chiesto di completare l’impianto di via Procaccini. Provvedere all’ultimo collegamento mancante.

“Solo lo sforzo congiunto e trasversale tra Istituzioni, senza rimbalzi di responsabilità, sarà davvero utile per proseguire a lavorare quotidianamente a servizio delle nostre Comunità anche su problematiche complesse come questa” hanno scritto in una nota i capigruppo di maggioranza Claudio Marinali (PD), Giovanni Forti (Sinistra Civica Ecologista), Sara Martorano (Lista Civica Gualtieri) e Alfonso Rago (Roma Futura).