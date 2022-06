Prima Porta, sporcizia e bivacchi nel parco di Villa di Livia

Illuminazione insufficiente, erba alta, sporcizia, bivacchi: questa la condizione in cui versa il parco Villa di Livia, in particolare nei punti di accesso dalla “parte bassa”, quella in corrispondenza con via della Giustiniana. È la denuncia che arriva dall’esponente della Lega nel XV Municipio Daniel Paolini che, anche su segnalazione di altri cittadini che si sono rivolti a lui, ha voluto sollevare il problema.

Nel corso degli anni ci sono state delle iniziative per rendere il parco di Prima Porta maggiormente fruibile. Però, visto lo stato attuale delle cose, l’area sembra aver bisogno di un intervento di forte impatto.

“Il parco, invece di essere un esempio virtuoso di verde pubblico e fungere da distacco tra l’arcinoto degrado di Piazza Saxa Rubra e il sito archeologico interno al parco, che fu una dimora di Livia Drusilla, moglie dell’Imperatore Augusto, giace in uno stato di lassismo – spiega Paolini a RomaToday - in alcuni casi è difficilmente fruibile dai residenti, in particolar modo nelle ore serali, a causa dei bivacchi che si verificano”.

Parco Villa di Livia, manca la recinzione esterna

Nel parco si sono erbacce, cespugli incolti e non sfalciati, rovi. I cancelli di accesso, poi, sono in pessime condizioni. “Di notte sono sempre aperti – riprende Paolini – c’è poi il problema dalla rete di perimetrazione esterna che in tantissimi punti è platealmente assente o che comunque necessita di essere sostituita. Negli ultimi tempi l’amministrazione non si è fatta carico e non ha risolto questo problema. Il luogo, soprattutto nei punti d’accesso da Via della Giustiniana, è di consuetudine un rifugio di ignoti sbandati dediti a forti consumi di alcolici, che proprio a causa della possibilità di accesso serale e notturno, unitamente alla carenza di controlli, ormai si sentono liberi di fare ciò che vogliono in quest’area”.



Il parco, dove tempo fa è stata ritrovata una statua antica raffigurante Augusto Imperatore, manufatto che al momento è conservato presso i musei Vaticani, è una meta per tanti appassionati di storia e non solo. “Dato che questi visitatori per accedere all’area storico-archeologica passano necessariamente all’interno del parco -dice Paolini - ci si aspetterebbe certamente maggiore cura, attenzione e sicuramente più controlli. La necessità primaria è quella di ripristinare la recinzione di confine laddove questa è mancante. Ho scritto in questi giorni all’amministrazione comunale, regionale e alla soprintendenza per rappresentare loro tutte le mie perplessità sul programma di interventi necessari da attuare e di manutenzione di alcune zone del parco”.