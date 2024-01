Il parcheggio dei pendolari che da nove anni è terra di nessuno

I lavori per migliorarne la fruibilità sono fermi da nove anni, mentre tutto intorno sprofonda nel degrado con le aree circostanti agli stalli di sosta trasformate in una discarica abusiva. È così che oggi si ritrova il parcheggio di Montebello, quello lungo la linea della ferrovia Roma nord per il quale i pendolari da tempo reclamano una sorte diversa.

Degrado al parcheggio di Montebello

Da quando è iniziato l’intervento di restyling che dovrebbe portare anche all'ampliamento “i posti che inizialmente erano circa 400 sono vertiginosamente diminuiti di quasi cento unità” dice ai microfoni di RomaToday il portavoce del comitato pendolari della Roma-Civitacastellana-Viterbo, Fabrizio Bonanni.

Ma non solo. Oltre alla riduzione dei posteggi, come detto, nel tempo ignoti hanno preso di mira quel luogo sversando lì ingombranti, copertoni e vecchi elettrodomestici. “Il parcheggio - denunciano i pendolari - è poco vigilato ed è anche oggetto di attenzione di vandali e ladri di automobili”. Finestrini rotti e furti sono all’ordine del giorno.

"Competenze incerte, disagi e scaricabarile"

Colpa della mancata definizione delle competenze. “Un disagio che dipende da tutti e da nessuno” sostiene il Comitato. “Quella porzione di parcheggio sembra in gestione ancora a Atac, come tutti i parcheggi di scambio nel territorio di Roma Capitale, che insiste su un’area pubblica, quindi del comune di Roma quindi del Municipio XV, con un pezzo di Anas Strade e competenze a macchia di leopardo anche di Astral. Insomma un casino che non fa altro che aumentare i disagi e gli scaricabarile”.

Intanto gli utenti della Roma nord sono privati di stalli di sosta importanti per lo scambio gomma-ferro, mentre sono sempre i cittadini a dover segnalare e a rimboccarsi le maniche per pulire e mantenere un parcheggio ad oggi “terra di nessuno”.