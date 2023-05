Le panchine di Labaro diventano opere d'arte

Colori, cuori e frasi tratte dalla letteratura che esaltano il contesto. Così le panchine di Labaro sono diventate opere d’arte, come pagine bianche di libri da scrivere e sui quali riportare storia ed emozioni. E’ questo l’ultimo progetto di decoro urbano promosso dal Comitato di Quartiere e che in poco tempo ha coinvolto decine di persone, residenti e non, veri artisti e pittori improvvisati.

Le panchine artistiche di Labaro

Tre al momento le panchine letterarie di Labaro: una dedicata al quartiere in via Brembio (Io amo Labaro); la seconda in piazza Arcisate nel cuore di Galline Bianche, in ricordo di Livia Drusilla (Ad gallinas albas) e la terza che parla d’amore in via Gemona del Friuli dove si citano Torquato Tasso, Dante e Pablo Neruda. “E ne verranno realizzate almeno altre sette, per arrivare ad un totale di dieci” - dice a RomaToday Mauro Gori, del Comitato di Quartiere Labaro. “Con questo intervento pensato sempre nell’ottica di donare più decoro alla nostra zona, siamo riusciti a rimettere in sesto alcune panchine anche storiche trasformandole in opere d’arte, in panchine letterarie. Ognuna ha e avrà un tema diverso, l’idea complessiva è quella di creare un itinerario artistico: una sorta di viaggio a tappe per le vie e i parchi del quartiere”.

Il sogno del polo socio culturale

Frasi di libri, strofe di canzoni, disegni, colori. “Ai giardini di Castelseprio, davanti alle scuole, ci sarà anche una panchina in memoria di una giovane mamma scomparsa prematuramente a 44 anni. Un omaggio ad una donna che ci ha lasciati troppo presto, l’abbraccio simbolico del quartiere alla sua famiglia”. Un’altra seduta dipinta con le frasi di Dante sarà invece realizzata nei pressi della Biblioteca. “Qui l’idea del comitato - sottolinea Gori - è quella di creare un polo socio culturale di Labaro che possa comprendere il centro anziani, che non vogliamo più chiamare così ma dargli un respiro più polifunzionale; il giardino fulcro della nostra zona e il bellissimo auditorium nel Pascal. Quello dove il 20 maggio si terrà il Labaro Music Festival che coinvolgerà musicisti emergenti”. Per il giorno seguente il quartiere si prepara invece alla Festa della Primavera con spettacoli teatrali, laboratori artistici, caccia al tesoro e uno stand dedicato al riciclo.