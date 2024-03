Nella scuola di Roma nord la panchina lilla contro i disturbi alimentari

Un simbolo per la sensibilizzazione ai disturbi alimentari, un fenomeno che ogni anno colpisce migliaia di adolescenti con tremila vittime tra ragazzi e ragazze per cause dirette e indirette. La prima panchina lilla di Roma nord è stata installata all’istituto Pascal di Labaro.

La panchina lilla al Pascal di Labaro

“Un punto di partenza per proseguire a lavorare e mantenere alta l’attenzione su un tema urgente e quanto mai diffuso. Proprio al Pascal, infatti, sono in programma nei prossimi mesi dei nuovi incontri per sensibilizzare genitori, insegnanti e studenti ai problemi della condotta alimentare” ha sottolineato l’assessora al Sociale del Municipio XV, Agnese Rollo.

“Abbiamo scelto di inaugurare una panchina lilla in una scuola perché questo è il luogo in cui la prevenzione può supportare gli insegnanti nel loro delicato compito di interazione con i ragazzi, ma anche i compagni di chi soffre di disturbi del comportamento alimentare (dca). Tutto questo aiuta a garantire alla persona che soffre o che ha sofferto di dcs un rientro o una convivenza a scuola con meno difficoltà e paura. La panchina lilla serve a ricordare che il vero coraggio consiste nel chiedere aiuto o offrire il proprio aiuto ad un amico o amica in difficoltà” – ha ricordato il presidente di AIDA, l’Associazione per i Disturbi Alimentari, Gennaro Cioffi.

Il lavoro di sensibilizzazione sul territorio

“Prendiamo spunto dalla Giornata nazionale del fiocchetto lilla per un tema attuale che merita attenzione e considerazione ogni giorno dell’anno e che va affrontato con un lavoro congiunto che coinvolga associazioni, scuole e istituzioni, a supporto di chi soffre di disturbi alimentari e delle famiglie, che non devono sentirsi sole. La pandemia ha certamente peggiorato un fenomeno già grave; è per questo che grazie ad associazioni come AIDA - ha concluso il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati - possiamo e dobbiamo proseguire su questa strada, ascoltando le richieste di aiuto, con la sensibilizzazione e intervenendo con programmi mirati sul territorio”.