Traffico, rumore e nodo parcheggi. Tutti i dubbi dei cittadini sul palazzetto dello sport a Colli d'Oro

Trovare un equilibrio tra la realizzazione del palazzetto dello sport e la salvaguardia del parco, “per far sì che il verde pubblico non venga ulteriormente e drasticamente ridimensionato”. È con questo obiettivo che il comitato Colli d’Oro ha presentato una proposta di modifica al progetto comunale che, attraverso i fondi del Pnrr, porterà nel parco di Labaro un nuovo impianto sportivo. Una struttura dedicata principalmente alla pallavolo, al basket e al calcio a 5 da costruire sulle ceneri della mai nata Casa Lazio.

Palazzetto dello sport a Colli d’Oro. La controproposta

Il vecchio ecomostro, lo scheletro di cemento e ferri arrugginiti che da oltre dieci anni giace dismesso e pericoloso nel cuore della “pineta”, sta per essere demolito. Entro il 30 giugno del 2024 Roma Capitale dovrà approvare il progetto esecutivo. Così i cittadini che da sempre si oppongono all’impianto previsto in uno dei parchi del quartiere hanno presentato la loro controproposta. Un ridimensionamento rispetto al masterplan del progetto preliminare. Da stralciare il parcheggio, lo skate park, i campetti polivalenti all’aperto e i percorsi mountain bike.

“La nostra proposta è di utilizzare la sola area già degradata per la costruzione del nuovo palazzetto, escludendo abbattimenti di altre alberature per fare spazio ad altri impianti sportivi di qualsiasi genere all’interno del parco” scrive il comitato Colli d’Oro chiedendo anche un utilizzo a tempo pieno e regolamentato del palazzetto (costruito con soldi pubblici e di proprietà comunale) anche verso i cittadini residenti, giovani e meno giovani, per poter svolgere attività di calcetto, pallavolo e basket.

Il nodo parcheggi

Nessun parcheggio per 60 auto e 3 stalli pullman nel parco. I cittadini spingono affinché nelle immediate vicinanze del palazzetto possano essere previsti soltanto 6 posti auto per disabili e 2 posti pullman per le due squadre che di volta in volta si affronteranno all’interno della struttura. Una pertinenza da costruire con terra stabilizzata. Il resto dei parcheggi, per il comitato, potrà essere previsto nei piazzali lungo via Gemona del Friuli dove uno è già utilizzato per le attività di trasbordo dei rifiuti e su largo Nimis, quello del mercato del martedì e sabato.

Lo skate park

Per il comitato è da abbandonare l’idea di uno skate park da 100 metri di lunghezza. “Il luogo in cui è previsto - scrivono i cittadini - è attraversato da un fosso di raccolta delle acque di risulta delle alture circostanti. La sua tombatura per una simile distanza crea un potenziale pericolo idrogeologico per la zona urbanizzata sottostante di via Dalmine, già soggetta a periodici allagamenti per l’insufficienza del sistema fognario e delle idrovore della marrana di via Giustiniana”. Una struttura troppo rumorosa per sorgere a poca distanza, circa venti metri, dalle abitazioni. “L’elevato inquinamento acustico e luminoso prodotto da tale attività - avvertono dal comitato - costringerà i residenti ad esposti all’Arpa per il blocco dell’impianto”.

I campi polivalenti outdoor

No pure alla realizzazione dei campetti sportivi polivalenti accanto al palazzetto con l’abbattimento di altri alberi. I cittadini, secondo il comitato, dovranno poter utilizzare l’impianto sportivo principale e indoor attraverso “un uso regolamentato e gratuito per alcune ore al giorno dal lunedì al venerdì (o con integrazione municipale/comunale delle tariffe pubbliche) per poter far praticare sport anche ai meno abbienti, in una struttura coperta che permetta loro di praticare calcetto, pallavolo o basket in qualsiasi stagione e con qualsiasi tempo meteorologico”.

I percorsi mountain bike

Troppo impattante e pericolosa l’idea dei percorsi mountain bike con passaggio accanto ad asilo nido e scuola materna. “I percorsi, uno per principianti ed uno avanzato, - fa notare il comitato Colli d’Oro - causeranno inquinamento acustico da evitare proprio per la tipologia di scuola che richiede un’area circostante di tranquillità e di protezione. Tale area pubblica pochi anni fa è stata completamente riqualificata a verde pubblico con staccionate, arredi urbani naturali, lampioni e panchine. La costruzione al suo interno di due percorsi di mountain-bike - spiegano i cittadini - oltre a stravolgere l’orografia dell’area metterebbero a repentaglio l’incolumità dei frequentatori del giardino pubblico, impedendone di fatto la fruizione dalla cittadinanza tutta”. La proposta del comitato Colli d’Oro è stata consegnata al presidente della commissione speciale Pnrr, Giovanni Caudo. E adesso dovrà essere valutata.

I nodi di verde e traffico

Intanto, oltre alle modifiche al masterplan, da Colli d’Oro chiedono che tutta la parte centrale del parco venga riqualificata a verde con massicce piantumazioni di alberi a sostituzione dei rovi e dei macchioni cresciuti spontaneamente nel corso del tempo. “In particolar modo bisognerà piantumare, con attenzione e cura, alberature di una certa entità che possano formare uno schermo antirumore sia nei confronti della scuola di infanzia ed asilo nido di largo Foppolo, distante pochi metri dal palazzetto, sia verso le abitazioni civili di via Trasaghis, mettere in sicurezza il costone sotto le scuole sopra citate di Largo Foppolo tagliato e sbancato nel 2012 al tempo della costruzione del vecchio palazzetto e ricostituire un sentiero pedonale sicuro verso l’uscita di via Dalmine”. Da chiarire poi le soluzioni pensate per risolvere il problema del traffico e della mobilità nella zona adiacente il palazzetto durante gli eventi sportivi. Probabilmente lo stradone di via Gemona del Friuli, quello che da via Bellagio e poi via Osnago connette la Flaminia con il cuore del quartiere e il palazzetto, riuscirà ad assorbire il flusso dei tifosi. Massimo mille. Altrimenti, è la preoccupazione dei cittadini, si rischia di ingolfare l’interno di Labaro “una zona - ricordano - in gran parte costruita abusivamente negli anni 50-60, con la conseguenza che le due uscite ed entrate verso la Flaminia ed il Gra sono strette, tortuose ed in forte pendenza”.