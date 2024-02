L’ecomostro nel parco di Colli d’Oro verso la demolizione. Addio alla mai nata Casa Lazio

L’ecomostro nel parco di Colli d’Oro sarà abbattuto, al suo posto un impianto sportivo polivalente finanziato con i fondi del Pnrr.

L’ecomostro di Colli d’Oro verso la demolizione

Dopo la pubblicazione della gara per affidare l’appalto relativo alla demolizione delle opere strutturali in cemento armato e l’apertura delle offerte, avvenuta a fine gennaio, sono in corso le verifiche sulla ditta risultata vincitrice. Bisognerà poi attendere i tempi concessi per eventuali ricorsi prima della determina che affidi definitivamente l’appalto. Ma se non ci saranno ostacoli i lavori nel parco di Labaro inizieranno presumibilmente in primavera. Nel bilancio del Comune c’è oltre un milione di euro a disposizione, mentre il totale dell’appalto è stato calcolato in 728mila euro.

Casa Lazio, l’opera incompiuta di Roma nord

L’intervento di demolizione riguarderà l’intera struttura, quella tirata su oltre dieci anni fa per la realizzazione della mai nata Casa Lazio. Un palazzetto su area del Comune che la Lazio Pallavolo, vincitrice di un bando nel 2009, avrebbe voluto destinare alle diverse discipline della polisportiva biancoceleste per creare una sorta di cittadella in cui concentrare atleti e squadre. Un impianto sportivo, con una vocazione anche culturale, che però non si è mai compiuto lasciando nel Parco di Colli d'Oro pilastri di cemento, recinzioni divelte, passerelle di legno ormai marcite e un acquitrino. Nell'aprile del 2015, constatate inadempienze e ritardi da parte del privato, Roma Capitale ha decretato la decadenza della concessione e la risoluzione del contratto dell'area assegnata. Sono seguiti anni di abbandono, pericoli, verde selvaggio e incuria mentre le varie amministrazioni cercavano di mettere ordine sulle competenze.

Il progetto con i fondi del Pnrr

Un’area che il Campidoglio ha nuovamente destinato allo sport, non senza opposizioni e proteste di una parte del quartiere che invece avrebbe voluto il ripristino del parco con al massimo un percorso fitness e playground all’aperto. Completamente sostenibili e integrati con l’ecosistema della “pineta”. Per il nuovo impianto sportivo di Labaro ci sono quasi 15 milioni di euro del Pnrr. Un progetto di rigenerazione che punta a portare nella periferia del Quindicesimo un impianto da mille e cinquecento posti in tutto destinato alle squadre di serie A di calcio a 5, A2 di pallavolo e basket della categoria silver. Intorno spazi e percorsi dedicati a discipline outdoor.

Il tempo stringe

Per il progetto “è attualmente in corso la fase attuativa, per il quale è prevista come milestone l’ultimazione dei lavori entro e non oltre il 31 gennaio 2026, garantendo il collaudo e/o l’approvazione del certificato di regolare esecuzione in tempo utile per consentire il pagamento del saldo entro e non oltre il primo semestre del 2026” si legge nella determina di Roma Capitale. Così bisogna correre.

I lavori di demolizione nella “pineta” di Labaro

L’ecomostro che per quasi dodici anni ha dominato il Parco di Colli d’Oro deve essere abbattuto. Via i pilastri, i setti degli ascensori e quelli verticali che avrebbero dovuto accogliere le gradinate degli spalti così come la parte dei solai del primo livello. Da rimuovere anche la vasca di raccolta acqua piovana, priva del solaio di copertura e ruotata di 90° rispetto alla previsione progettuale approvata; lo scavo di sbancamento per la costruzione dell’edificio piscina mai realizzato; il piano di fondazione relativo alla zona servizi. La ditta che vincerà l’appalto avrà 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei lavori per ultimare l’intervento.

C’è chi si oppone allo “scempio” nel parco

Per eliminare lo scheletro di cemento armato e restituire quell’area al parco. In attesa dell’avvio dei lavori per il nuovo palazzetto dello sport. Un impianto che, per il Comune, “renderà il quartiere un centro di riferimento per quelle discipline sportive che a livello agonistico ad oggi faticano a trovare spazi adeguati nella capitale”. Ma che per qualcuno è già “l’ennesimo scempio” nel verde.

“Sì riqualificazione, no cementificazione” lo slogan di coloro che vorrebbero rinunciare ai 15 milioni del Pnrr e che hanno anche proposto un controprogetto per realizzare “nell’oasi verde e di pace” del quartiere un impianto sportivo polivalente all’aperto che preveda anche zona relax, studio e lettura.