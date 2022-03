Al Sant'Andrea traffico da incubo: strade inadeguate, l'ospedale è irraggiungibile

Sono bastati due semafori e un piccolo tratto a senso unico alternato causa lavori per mandare completamente in tilt la viabilità intorno all’ospedale Sant’Andrea, sul versante di via di Grottarossa.

Traffico da incubo intorno all’ospedale Sant’Andrea

Una mattinata da incubo per quel quadrante della città con le auto incolonnate su via di Quarto Peperino, via Jonas Edward Salk e fin oltre Colli d’Oro nel cuore di Labaro. “Ci ho messo oltre un’ora per fare meno di 4 chilometri” - racconta uno degli infermieri del nosocomio romano. “Già alle 7 era il caos”. Ed è stato così per gran parte della mattinata. Nessuno scampo per chi da Labaro o da Prima Porta utilizza prima via Macherio e poi la viabilità interna tra le colline verdi di Grottarossa per raggiungere la Flaminia in direzione centro: “Dopo 40 minuti in macchina e solo un chilometro percorso sono tornata indietro, almeno ho fatto in tempo a seguire le lezioni da casa” - dice Giulia, studentessa universitaria. Ma non tutti hanno la possibilità di rinunciare ai propri impegni, almeno in presenza. Soprattutto i pazienti diretti al Sant’Andrea. “La viabilità intorno all’ospedale è da sempre critica, ma è giorni che è proprio l’inferno. Questa situazione, se non si interviene immediatamente, - osservano in molti - non migliorerà quando ci sarà l’ampliamento”.

Il nuovo ospedale Sant’Andrea rischia di essere trappola per auto

Il riferimento è al nuovo edificio dell’ospedale Sant’Andrea la cui apertura è prevista nel 2023. Un’opera da 16 milioni di euro. Una struttura sanitaria moderna che rispetta i criteri di compatibilità ambientale, bioedilizia e risparmio energetico ma che, senza un intervento strutturale sulla viabilità della zona, rischia di diventare una trappola. Di rimanere ostaggio, insieme a pazienti, utenti e lavoratori, di ingorghi, caos e sosta selvaggia. Si perchè via di Grottarossa, la strada in cui sorge il nosocomio di Roma nord, è già oggi tutt’altro che un’arteria idonea ad ospitare una struttura ospedaliera alla quale si affianca anche il polo universitario della Sapienza. Figurarsi cosa potrebbe accadere tra due anni con l’espansione dell’ospedale. C’è da mettere mano alle vie di accesso.

La bretella “sparita” e la strada di campagna

Prima di tutto alla bretella tra Cassia bis e Grottarossa "sparita": più volte annunciata, finanziata ma mai concretamente realizzata tra progetto da rivedere e veti incrociati. Legata all’ampliamento e al completo rifacimento di via di Grottarossa in modo che la sede stradale possa ricevere senza problemi l’ingente flusso di traffico previsto. Comune e Municipio XV sono già al lavoro per ridurre al massimo i disagi relativi a viabilità e parcheggi della struttura. L’intero quadrante spera che ciò possa essere portato a termine prima che il nuovo polo ospedaliero entri in piena funzione. “Anche perchè - tuona uno dei sanitari del Sant’Andrea - già ora le file per strada sono interminabili”. Senza contare la situazione critica data dalla sosta selvaggia che riduce ancora di più la carreggiata e l’assenza di marciapiedi che costringe i pedoni a camminare lungo il ciglio della strada anche per centinaia e centinaia di metri.