Nuova linea bus per le strade di Roma Nord: tutte le informazioni

Novità importanti sul tema della mobilità per i cittadini del quindicesimo municipio. Infatti la zona di Roma Nord potenzia il servizio pubblico con una nuova linea bus che servirà il territorio.

L’amministrazione municipale aveva chiesto al Comune lo scorso maggio una nuova linea per servire la zona nord della Capitale e allo stesso tempo il miglioramento della linea 039 che collegava Labaro a Settebagni e dunque il municipio XV e il municipo III (approvato nelle scorse ore).

Le richieste dell'amministrazione hanno avuto esito positivo con l'ottenimento della separazione delle linee 038 e 039. La prima servirà esclusivamente i quartieri di Labaro e Saxa Rubra e la 039 si dedicherà al nodo di Saxa Rubra con il terzo municipio. Inoltre Torquati, presidente del municipio XV ha annunciato di essere a lavoro per richiedere che la linea 038 conti sul servizio di almeno 4 vetture per erogare in maniera efficiente il servizio.

“Migliorare il servizio pubblico per la nostra zona significa rafforzare il tessuto sociale dei nostri quartieri, ricreare una rete tra il centro e le zone più estreme del quadrante nord, ma soprattutto azzerare le differenze tra i cittadini, che necessitano di un accesso più rapido e capillare ai servizi” – sono le parole del minisindaco.