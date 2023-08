Niente più inverni al freddo per i bambini del nido di Labaro

Niente più giornate invernali al freddo e al gelo con il personale e l’amministrazione municipale costretti a ricorrere ai ripari utilizzando stufe e pompe di calore per riscaldare gli ambienti. Per renderli per quanto possibile confortevoli e in grado di accogliere i bambini. Al nido di via Bellagio, a Labaro, si lavora per il nuovo impianto di riscaldamento.

Nuovo impianto di riscaldamento per il nido Bellagio

“In questi giorni, approfittando della chiusura estiva, sono in corso numerosi interventi di riqualificazione delle scuole del nostro territorio. Tra i tanti cantieri aperti quello che ci da più soddisfazione è il lavoro che stiamo portando avanti all’asilo nido di via Bellagio a Labaro dove dopo decenni sarà sostituito l’intero impianto di riscaldamento” - ha fatto sapere il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. Il minisindaco ha visitato la struttura del quartiere alla periferia nord di Roma insieme alle assessore alla Scuola Tatiana Marchisio e ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi. “Un lavoro enorme, che terrà impegnate senza sosta le squadre di operai, che ringrazio, per tutto il mese di agosto e che potrebbe richiedere ancora del tempo vista la complessità dell’intervento”. Presumibilmente i lavori si concluderanno entro la prima decade di settembre.

Bonifica amianto al plesso Sesto Miglio

Si lavora anche nelle altre strutture scolastiche del territorio come nel plesso Sesto Miglio, sulla Cassia, dove sono in corso gli interventi di bonifica delle parti in amianto presenti sul tetto della scuola. “Già eseguiti alcuni interventi di riqualificazione dell’area esterna del nido ‘L’albero delle Noci’ tra cui la nuova recinzione e un nuovo gazebo per fare ombra”.