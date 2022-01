Nel nido di Labaro nuova linea elettrica e condizionatori: i bambini possono tornare nella loro classe

I bambini del nido Bellagio di Labaro e le maestre possono tornare nella loro aula. Dopo settimane in cui l’intera classe della sezione “grandi” è stata ospitata nella scuola dell’infanzia di Saxa Rubra, a un paio di chilometri di distanza, il Municipio XV è riuscito a risolvere il guasto che aveva determinato il temporaneo trasferimento: ossia la tenuta elettrica che già negli anni scorsi aveva procurato disagi alla comunità scolastica.

I bambini del nido Bellaggio possono tornare in classe

“Da subito a lavoro, in questi pochi giorni abbiamo provveduto alla realizzazione di una nuova linea elettrica dal quadro generale e all'installazione di condizionatori che andranno così a sopperire la mancanza dell'impianto di riscaldamento, assente solo in quell'ambiente del nido. Nello specifico - hanno fatto sapere le assessore alla Scuola e ai Lavori Pubblici del XV, Tatiana Marchisio e Gina Chirizzi - sono state allacciate due macchine nella zona giochi e una nella zona sonno. Ringraziamo gli uffici municipali e i tecnici che, dopo l'arrivo dei condizionatori, in meno di tre giorni hanno ultimato le operazioni permettendo così a famiglie e operatori scolastici di fare rientro a scuola in davvero pochissimo tempo. L'impegno quotidiano che mettiamo per la risoluzione di piccoli e grandi problemi che riguardano la nostra comunità va sempre oltre le difficoltà e le competenze che ogni amministrazione può spesso incontrare".

Guasti ai riscaldamenti da Grottarossa a Labaro

Il riferimento è anche alle situazioni di criticità risolte alla materna de La Storta, dove 70 bambini a causa del guasto alle tubature dell’impianto di riscaldamento erano stati costretti a rimanere a casa, così come quelli del plesso di Morro Reatino che, insieme agli alunni delle medie, si erano dovuti arrendere alla sospensione delle attività didattiche sempre per problemi allo scambiatore della caldaia.