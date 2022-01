Labaro, alla casa della salute una giornata di screening oncologici gratuiti

Giornata dedicata alla prevenzione a Labaro dove sabato 22 gennaio in via San Daniele del Friuli, davanti alla Casa della Salute, si eseguiranno screening oncologici dedicati e gratuiti per tutti i cittadini e le cittadine del Municipio XV. Un'iniziativa promossa dalla Asl Roma 1 insieme alla Società regionale Publipeas, che oltre a fornire i mezzi per gli esami di primo livello, metterà a disposizione anche il personale dedicato all'accoglienza e all'esecuzione dei test.

Municipio XV, giornata di screening gratuiti

Nello specifico, a partire dalle 9 e fino alle 18, sarà possibile effettuare: Hpv e Pap TEST per donne dai 25 ai 64 anni residenti con accesso diretto e senza appuntamento; mammografia per donne dai 50 ai 74 anni residenti con 51 appuntamenti già prefissati e ulteriori 15 esami ad accesso diretto; screening colon retto per donne e uomini dai 50 ai 74 anni residenti con FOBT da effettuare a domicilio.

“Abbiamo a cuore la salute delle nostre cittadine e dei nostri cittadini, come anche siamo profondamente convinti che una corretta e puntuale prevenzione sia la strada migliore per proteggere sé stessi e gli altri da gravi problemi di salute” - ha commentato l’assessora alla Salute del Municipio XV, Agnese Rollo. “Accogliamo davvero con entusiasmo l'iniziativa, una grande opportunità per le donne e gli uomini del nostro territorio, che potranno gratuitamente e in tutta sicurezza, monitorare il loro stato di salute ed effettuare visite di routine ma davvero necessarie".