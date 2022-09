Labaro, il “furgone verde” dello svuota cantine colpisce ancora

Il proprietario del “furgone verde” è ormai una vecchia conoscenza degli abitanti di Labaro. Gira il quartiere da anni, svuotando cantine e conferendo ovunque i materiali di scarto. Ad agosto, era stato addirittura immortalato da un residente mentre, in pieno giorno, conferiva senza problemi materassi e mobili dentro i cassonetti stradali. Ora un nuovo capitolo di una “saga” che ha sta assumendo caratteristiche sempre più surreali.

A raccontarla a RomaToday è Mauro Gori, presidente del Comitato di quartiere Labaro. “Martedì sera, tornando per via Mastro Gabriello, vedo un furgone strapieno di roba e mi accorgo che ero il furgone che, da anni, viene utilizzato per sporcare il nostro quartiere”. Si tratta, infatti, dello stesso identico mezzo immortalato lo scorso 2 agosto 2022 mentre, su via Rubra, trasportava mobili e materassi, rifiuti speciali che sono stati poi ritrovati lungo le vie di Labaro e Prima Porta.

Dopo aver visto il furgone, pieno di roba all’interno e con un frigorifero sul tetto, Gori ha scattato delle foto e contattato la polizia locale: “Il vigile al telefono mi ha spiegato che avevano solo una pattuglia e che era impegnata con un incidente e ne avevano altri due da gestire. Insomma, non potevano fare nulla”.

Il furgone verde è talmente noto che, a stretto giro, Gori viene tempestato di segnalazioni: “Mi sono arrivate altre foto da parte di concittadini. Poi, ad un certo punto, mi hanno girato una foto del frigorifero, ritrovato a via Masso Gabriello, e di altri ingombranti che si trovavano all’interno del mezzo, lasciati a via Veientana Vetere”.

Questa vicenda suscita diverse perplessità: “Noi, come comitato – continua Gori – ci mettiamo a disposizione delle istituzioni per collaborare e rendere migliore il territorio. Però, non è possibile che per una popolazione di circa 20mila abitanti sia disponibile una sola pattuglia dei vigili. Ancora peggio se quell’unica pattuglia, in realtà, fosse stata l’unica dell’intero municipio. Per questo motivo – conclude il presidente – chiederemo un’interlocuzione con la polizia municipale, col presidente Daniele Torquati e, se serve, con il prefetto. Vogliamo capire cosa si voglia fare per la sicurezza ed il decoro del quartiere”.