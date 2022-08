Scarica rifiuti speciali in pieno giorno a Labaro con un materasso sull'automobile

In pieno giorno, a poche centinaia di metri dalla caserma dei carabinieri, si ferma con la propria auto e scarica di tutto nei cassonetti stradali. Siamo su via Rubra, a Labaro, dove domenica 31 luglio, alle 13 circa, un semplice cittadino ha immortalato in un video di un minuto un incivile gettare nei contenitori pubblici quelli che sembrano essere scarti di una ristrutturazione.

Reato commesso in pieno giorno

Quello che colpisce maggiormente è la serenità con la quale l’uomo compie queste operazioni. Sul tetto dell’automobile c’era anche un materasso, trovato poi in un altro punto della zona. Un chiaro segnale, anche per occhi meno esperti, di un trasloco in corso o, al massimo, di qualcuno che sta svuotando il proprio garage. L’uomo, quindi, non si è minimamente preoccupato di “camuffare” le proprie intenzioni.

Video inviato alle istituzioni

Il video, diffuso dal Comitato di quartiere Labaro del presidente Mauro Gori, è stato inviato al presidente del XV Municipio Daniele Torquati. Ora la palla passa, quindi, alle autorità competenti, per risalire all’autore del gesto. “Mi rendo conto che non sia una cosa facile da fare – dice Gori a RomaToday – però invito i cittadini di Labaro a denunciare quando vedono certe scene o, almeno, a contattarci”.

Labaro discarica dei comuni limitrofi

“Esprimo la massima condanna verso queste attività – afferma il presidente del comitato a RomaToday - che sono una vera aggressione al nostro quartiere. Purtroppo, non c’è solo il problema dei cosiddetti “svuota cantine”. Labaro è presa di mira da chi vuole conferire illecitamente i rifiuti. Siamo letteralmente circondati. A Prima Porta c’è la raccolta differenziata a domicilio. Quindi, tutti quelli che non la vogliono, vengono a Labaro a gettare la spazzatura. Poi ci sono tutte quelle persone che, per tagliare il traffico, passano per Labaro partendo da Capena, Sacrofano, Formello, Riano, Castelnuovo di Porto. Insomma, chi non ha voglia di fare il porta a porta viene a Labaro per conferire. Stiamo diventando una discarica a cielo aperto. La soluzione è che anche da noi sia istituita la raccolta porta a porta e potenziato il sistema di video sorveglianza”.