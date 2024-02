Il municipio rassicura sul mercato di Labaro: "Massima attenzione a decoro e salubrità"

“L’attenzione è costante per garantire ai frequentatori e alla cittadinanza tutta che l'attività si svolga in condizioni di decoro”. Così il Municipio XV risponde al comitato di quartiere che sul mercato di Labaro ha inoltrato un esposto al Comune e alla Asl Roma 1. Nel documento i cittadini denunciano “criticità sanitarie” tra i banchi di ortofrutta, pane, salumi, carne, abbigliamento e articoli per la casa.

La denuncia del comitato di quartiere

Specie in chiusura, tra lo smontaggio dei banchi e l’intervento degli operatori di Ama. Sul piazzale, si legge nel documento del comitato, “resti di animali, rifiuti vegetali, carte e plastiche abbandonate in terra”. Intorno cartacce e plastica per l’imballaggio lasciate sull’asfalto e che il vento sparge lungo la strada e nel verde del parco Marta Russo. Sulla questione la Asl, pur non avendo diretta competenza in materia, aveva sollecitato l’intervento di Ama e Comune “considerato che - è scritto nella nota dell’azienda sanitaria - il perdurare ed il possibile aggravarsi di tale situazione rappresenta un potenziale pericolo per la salute pubblica”.

L'attenzione del municipio sul mercatio di Labaro

“Fin dall'inizio della presente consiliatura il mercato che si svolge a Largo Nimis nelle giornate del martedì e del sabato è stato oggetto di costante attenzione da parte dell'amministrazione municipale che ha svolto, e continua a svolgere, in supporto ad Ama molteplici attività al fine di garantire ai frequentatori del mercato ed alla cittadinanza tutta che l'attività si svolga in condizioni di decoro” ha scritto nella nota di risposta alla Asl il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. Il minisindaco ha anche evidenziato che nei giorni di mercato a tutti gli operatori commerciali vengono forniti i sacchi per la raccolta dei rifiuti e che gli stessi vengono ritirati dalla società incaricata da Ama al termine delle attività di vendita. Alle ore 15.00, una volta che gli operatori hanno effettuato lo smontaggio dei banchi, AMA provvede con il proprio personale alla pulizia del piazzale.

“Per verificare il puntale svolgimento delle attività di pulizia del sito e poter intervenire tempestivamente con eventuali correttivi questa struttura, insieme ad Ama e al XV Gruppo Cassia - sottolinea ancora il minisindaco - ha effettuato numerosi sopralluoghi all'esito dei quali, al netto di alcune criticità per le quali si è prontamente intervenuti, appare oggettivamente difficile assimilare il mercato in questione ad un potenziale ‘pericolo per la salute pubblica’ nonché sostenere che lo stesso presenti - come sostiene il CdQ - ‘criticità sanitarie’, ‘presenza di ratti’ e di ‘resti di animali’.”

La collaborazione con la Asl

Tuttavia il Municipio si dice disponibile ad effettuare ulteriori sopralluoghi insieme ad Asl, Ama e vigili “al fine di verificare congiuntamente l'effettiva situazione del mercato e valutare, qualora necessario, l'eventuale adozione di interventi migliorativi”.

La Asl Roma 1 fa sapere a RomaToday che si trattava solo di una nota standard di trasmissione di competenze ed è a disposizione del municipio “per effettuare nuovi sopralluoghi e contribuire, qualora siano necessari, a interventi migliorativi”. Perché il mercato, che per quella periferia di Roma nord resta un punto di riferimento e un luogo amato da tutti i cittadini, possa svolgersi nel miglior modo possibile. Accogliendo operatori e utenza in totale condizione di salubrità e pulizia.