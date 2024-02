Animali morti e verdura abbandonata. Al mercato di Labaro scatta “l’allarme topi”

“Mancanza di decoro e criticità sanitarie”. È questo quanto denuncia il comitato di quartiere Labaro in merito al mercato di Largo Nimis, quello che anima la zona il martedì ed il sabato mattina. Abbigliamento, ortofrutta, pane, salumi e carne, articoli per la casa. Un appuntamento fisso per gli acquisti di chi vive in zona, ma anche la causa “di una situazione di forte degrado” scrivono i cittadini in un esposto alla Asl Roma 1 e al Comune.

Rifiuti in terra e cartacce ovunque

Dopo la chiusura del mercato a Largo Nimis e dintorni c’è lo sfacelo totale. Sul piazzale “resti di animali, rifiuti vegetali, carte e plastiche abbandonate in terra”. Che dire poi di quelle cartacce e plastica per l’imballaggio lasciate sull’asfalto e che il vento sparge lungo la strada e nel verde del parco Marta Russo.

“Resti di verdure e di generi alimentari rendono insalubre la zona mettendo a rischio l’igiene e sanità pubblica” tuona il comitato di quartiere che chiede che la pulizia del piazzale venga effettuata immediatamente dopo la chiusura “e non quando è già buio”.

La Asl incalza Ama e Comune

E chiede un sollecito intervento ad Ama e Comune anche la Asl “considerato che - scrive l’azienda sanitaria - il perdurare ed il possibile aggravarsi di tale situazione rappresenta un potenziale pericolo per la salute pubblica”. Anche perché, aggiungono dagli uffici di Borgo Santo Spirito, “è stata anche segnalata la presenza di ratti”.