Un mese con la strada chiusa a causa della frana. E il bus di Prima Porta devia

È passato oltre un mese da quando un costone pericolante ha causato la chiusura del tratto di strada compreso tra via Frassineto e via Flaminia lasciando una parte di Prima Porta senza collegamento diretto con il centro. Privando gli utenti della linea bus 200.

I lavori sul costone pericolante di via Flaminia

I lavori per la messa in sicurezza della scarpata (appartenente a privati) sono tuttora in corso e solo alla conclusione, con il rilascio del cessato pericolo, si potrà riaprire la strada. Così il Municipio XV ha chiesto nei giorni scorsi al Dipartimento Mobilità la modifica temporanea della deviazione delle linee di trasporto pubblico 200, 200 scolastico e 200 notturno. Il tutto, hanno spiegato il presidente Daniele Torquati e l’assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi, “per agevolare la viabilità dei residenti”.

Devia la linea bus 200

Così a partire da domani, mercoledì 31 gennaio, le tre linee provenienti dalla stazione di Prima Porta e dirette a Piazza Mancini, raggiunta via di Villa di Livia, proseguiranno su viale delle Galline Bianche, Piazza Aricisate, via Monti della Valchetta, viale Gemona del Friuli, via Osnago, via Bellagio, per poi proseguire su via Flaminia. Soppresse per le tre linee le fermate n. 72298, 77586, 72451, 72452, 72453. Resta invariato il percorso da Piazza Mancini verso Prima Porta. Per garantire la deviazione del trasporto pubblico si è reso necessario istituire il divieto di sosta temporaneo sul lato destro di Via Osnago e lo spostamento dei cassonetti dei rifiuti in Via Brembate.

La messa in sicurezza per il cessato pericolo

“Ricordiamo che la riapertura del tratto di strada - hanno sottolineato Torquati e Chirizzi - sarà possibile solo quando i proprietari dei due complessi immobiliari sovrastanti il costone termineranno i lavori di messa in sicurezza, per cui come amministrazione in questi mesi abbiamo provveduto ai dovuti accertamenti sulle proprietà e sulle conformità urbanistiche e notificato regolari diffide, riproposte nel tempo”.