Lavori stradali a Labaro, quartiere spaccato a metà: come cambia la viabilità

Cantiere in via Mastro Gabriello e via Vincenzo Comparini: tutte le informazioni sui divieti e i percorsi alternativi

Lavori stradali nel cuore di Labaro. Il cantiere riguarderà via Mastro Gabriello e via Vincenzo Comparini con divieto di transito e modifiche alla viabilità per un giorno, domani giovedì 11 febbraio, e divieti di sosta per intera durata dei lavori.

Lavori stradali a Labaro: come cambia la viabilità

Al via i lavori di rifacimento del manto stradale di via Mastro Gabriello e di un tratto di circa 60 metri di via Vincenzo Comparini, a partire da via dei Monti della Valchetta. Solo per la giornata di domani 11 febbraio stop al transito nel tratto interessato con il quartiere a ritrovarsi spaccato a metà.

Questa la disciplina provvisoria di traffico:



- via Mastro Gabriello: divieto di transito su tutta la via (da viale Gemona del Friuli a via Veientana Vetere).

- via Vincenzo Comparini: divieto di transito tra via dei Monti della Valchetta e via Mastro Gabriello; divieto di transito “eccetto traffico locale” da via Claudio Carcagni e via Mastro Gabriello; direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con via Claudio Carcagni, direzione via Giulio Frascheri.

- via dei Monti della Valchetta: senso unico di marcia da via Vincenzo Comparini a viale Gemona del Friuli; direzione obbligatoria a destra all’intersezione con viale Gemona del Friuli; fermarsi e dare precedenza (stop) all’intersezione con viale Gemona del Friuli.

- via Claudio Carcagni: senso unico di marcia da via Vincenzo Comparini a via Giulio Frascheri, direzione obbligatoria a sinistra all’intersezione con via Giulio Frascheri.

- via Veientana Vetere: senso unico di marcia dal civico 360 a via Mastro Gabriello.

Il cantiere su via Mastro Gabriello e via Vincenzo Comparini

Per tutta la durata dei lavori, stimati in circa 3 o 4 giorni, è stata adottata la seguente disciplina provvisoria di traffico:



- via Mastro Gabriello: divieto di sosta, integrato da pannelli indicanti “zona rimozione” e “0-24, su ambo i lati della carreggiata, nel tratto compreso tra viale Gemona del Friuli e via Veientana Vetere.

- via Vincenzo Comparini – divieto di sosta, integrato da pannelli indicanti “zona rimozione” e “0-24”, su ambo i lati della carreggiata, nel tratto compreso tra via monti della valchetta e via Mastro Gabriello.

- via dei Monti della Valchetta: divieto di sosta, integrato da pannelli indicanti “zona rimozione” e “0-24”, su ambo i lati della carreggiata, nel tratto compreso tra via Vincenzo Comparini e viale Gemona del Friuli.

- via Claudio Carcagni: divieto di sosta, integrato da pannelli indicanti “zona rimozione” e “0-24”, su ambo i lati della carreggiata, nel tratto compreso tra via Vincenzo Comparini e via Giulio Frascheri.