Un mese di lavori nel cuore di Prima Porta: cambia la viabilità del quartiere

Un mese di lavori nel cuore di Prima Porta: al via il cantiere per il completo rifacimento del ponte di via della Giustiniana, quello adiacente all’omonima stazione ferroviaria. Un intervento che il quartiere attende da oltre due anni.

Prima Porta, lavori sul ponte della Giustiniana

Formalizzata dal Dipartimento SIMU l’impossibilità di installare parapedonali, Comune e Municipio XV hanno programmato un intervento di diversa natura.

“Il nuovo marciapiede - ha fatto sapere il presidente del Quindicesimo, Stefano Simonelli - sarà pavimentato e non a lastre di cemento come l’attuale, con ciglio in marmo sporgente h 16 cm. dalla sede stradale. Sarà predisposto un cavedio, con relativi pozzetti, utile ad ospitare sia i sottoservizi (rete energia elettrica) attualmente presenti che, in futuro, eventuali altri sottoservizi (es. rete gas, fibra, etc...)”.

Come cambia la viabilità di Prima Porta

I lavori, come sopra indicato, partiranno oggi 28 dicembre con durata stimata di quattro settimane. Cambia la viabilità del quartiere. Al fine di evitare la soppressione di alcune fermate strategiche del trasporto pubblico, sarà istituito, per tutta la durata dei lavori, un senso unico alternato nel tratto del ponte oggetto di intervento. Il senso unico alternato sarà gestito da movieri durante gli orari di attività del cantiere (dal lunedì al venerdì, dalle 07:30-8 alle 17:30 tranne interruzioni attività causa maltempo) e da semaforo in orario serale e nei giorni festivi e prefestivi.

“Considerate le inevitabili ripercussioni sul traffico veicolare, soprattutto nelle prime ore della mattina e nel primo pomeriggio in corrispondenza anche di ingresso e uscita dalle due Scuole presenti in via Concesio, il Comandante del XV Gruppo di Polizia Locale ha già predisposto la presenza di tre pattuglie, sia di mattina che di pomeriggio, per almeno due settimane. Il Dipartimento SIMU apporrà anche diversi cartelli che segnaleranno i lavori in argomento. Si consiglia i cittadini di utilizzare, per raggiungere via Flaminia, via Tiberina, la zona di Labaro, le Stazioni di Prima Porta e Giustiniana, anche il percorso via della Giustiniana, via Inverigo, via Frassineto”.