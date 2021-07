Flaminia, lavori nella galleria di Prima Porta: due mesi di cantiere

Le lavorazioni verranno eseguite in orario notturno, dalle 22.00 alle 6.00, in direzione Riano-Morlupo: fine cantiere prevista entro il 30 settembre poi si interverrà nella canna sud, direzione Roma

Al via da lunedì 2 agosto i lavori di manutenzione programmata della galleria “Prima Porta”, lungo la Flaminia.

Flaminia, lavori nella Galleria Prima Porta

Le lavorazioni, che verranno eseguite in orario notturno, dalle 22.00 alle 6.00, interesseranno la direzione Riano-Morlupo e prevedono il ripristino corticale, l’impermeabilizzazione dei giunti, la pulizia e la totale ritinteggiatura della galleria. Da lunedì il traffico in direzione fuori Roma verrà deviato sulla galleria in direzione Cimitero Prima Porta, proseguirà sulla viabilità locale per poi reimmettersi sulla via Flaminia al km 15,200. I lavori, fa sapere Anas, saranno ultimati entro il prossimo 30 settembre.

Flaminia, lavori nella Galleria di Prima Porta verso Roma

“Il suddetto intervento è la prima fase di un lavoro di manutenzione che ANAS effettuerà, in tre fasi, su tutta la galleria Prima Porta” - ha aggiunto il minisindaco del Municipio XV, Stefano Simonelli. La volontà è quella di provvedere ai lavori anche nella canna sud della galleria Prima Porta, quella in direzione Roma, a partire dai primi di ottobre “per una durata stimata in circa 45 giorni”.

“I lavori si svolgeranno sempre nei giorni feriali in orario serale-notturno ma si è pensato, visto il traffico in ingresso, già considerevole dalle prime ore del mattino, e la presenza in via della Villa di Livia di un mercato saltuario, di anticipare l’inizio lavori tra le 17.00 e le 18.00 con fine lavori tra le 4.00 e le 5.00”. Il tutto sarà comunque definito nei prossimi incontri tra ANAS, XV Gruppo Cassia di Polizia Locale e Municipio XV.