Prima Porta, al via i lavori su largo Borghi

Area giochi, nuove pavimentazioni ed uno spazio per spettacoli ed eventi pubblici. Cambierà volto largo Borghi, a Prima Porta, un’area troppo a lungo dimenticata e che, negli ultimi anni, aveva visto solo qualche intervento di pulizia.

Nella parte superiore della piazza saranno previsti, al fine di dare maggiore rilevanza alle attività ludiche, l’ampliamento dell’area giochi esistente per un totale di 270 mq circa e l’inserimento, al di sotto della pensilina, di arredi fissi. La parte inferiore dovrà essere destinata a spazio per eventi pubblici o spettacoli per i bambini. Sarà, quindi, riqualificata la gradonata esistente, con la fornitura di nuove sedute in legno, applicate direttamente sulla struttura, tale da renderla fruibile agli spettatori ed utilizzabile come luogo di incontro e di sosta.

Verranno poi rimossi i giochi fatiscenti e sostituiti con giochi inclusivi in ferro. L’attuale pavimento sarà sostituito da una copertura in gomma colata e verrà installata anche una rastrelliera porta bici. Prevista anche la piantumazione di nuove alberature, aiuole ed una pulizia generale della piazza.



Largo Borghi, lavori ultimati prima della fine delle scuole

L’obiettivo del municipio è quello di finire tutti i lavori entro settembre. “Abbiamo iniziato una prima parte dei lavori che riguarda la pavimentazione che verrà completata entro giugno – spiega a RomaToday l’assessore alle politiche ambientali del XV Municipio Marcello Ribera - poi prenderanno al via i lavori dell’area ludica che finiranno entro settembre, prima dell’inizio delle scuole”. Il costo complessivo dell’opera ammonta a 200 mila euro. “Era da parecchi anni che non si interveniva sull’area – continua Ribera - se ne era parlato molto durante la precedente amministrazione ed era stata candidata al progetto del bilancio partecipativo. In questo caso l’abbiamo confermata così come era ma, per altri interventi, il bilancio partecipativo è stato un problema perché non sono stati ascoltati a dovere i cittadini. A Cesano, per esempio, abbiamo dovuto fermare i lavori, incontrare di nuovo i comitati di quartieri e rifare il progetto che non era consono”.

Cantiere ed opere pubbliche, gli effetti della guerra

Ribera poi lancia un allarme per il futuro: “Stiamo seguendo tantissimi appalti però, ad oggi, c’è un problema importante. La guerra ha fatto schizzare i prezzi di tutti i materiali, aumentati anche di quattro volte rispetto al passato, oltre a ritardare le forniture. Visto che la stima dei costi e dei finanziamenti era basato su quanto i materiali costavano un tempo, occorrerà rivedere tutti gli interventi e qualcosa, purtroppo, non si potrà più fare come era stato pensare in origine e bisognerà apportare delle modifiche”.