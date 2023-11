Una piazza per ragazzi e famiglie. Ecco la periferia che non ci sta ad essere solo “dormitorio”

Labaro sogna la sua piazza, quella che da sempre manca nella periferia a nord di Roma e che potrebbe arrivare grazie ai progetti della città dei 15 minuti. Nei giorni scorsi l’incontro pubblico con la cittadinanza per definire il perimetro dell’intervento. Un confronto arrivato dopo mesi nei quali il lavoro in sinergia tra municipio, dipartimento e tecnici “ha permesso ai progettisti di redigere un documento con degli indirizzi di progettazione, che definisce obiettivi, criteri e modalità di svolgimento delle attività di progettazione, costi e tempi degli interventi” ha fatto sapere la Giunta del Quindicesimo.

Labaro e il progetto città dei 15 minuti

E i residenti della zona sono arrivati nella Biblioteca di Galline Bianche, sede dell’assemblea, con le idee chiare. “Abbiamo ribadito che il nucleo centrale da cui partire per una riqualificazione del territorio di Labaro debba privilegiare l’area compresa tra via Brembio, Monti della Valchetta e piazza Arcisate, da sempre centralità di incontro nel quartiere”. È li infatti che si incrociano le varie anime della zona: quella popolare, quella dell’ex borgata e quella più moderna e residenziale.

“È stato evidenziato che il problema della sicurezza stradale e della necessità di intervenire per razionalizzare il traffico e i parcheggi nel quartiere e nelle aree intorno alle scuole sia una priorità trasversale a ogni realizzazione. L’accessibilità ai servizi e alle stazioni ferroviarie deve essere considerata in ogni progettazione che riguarda il quartiere in quanto la sicurezza e la salvaguardia delle vite umane resta una priorità che va ribadita” ha scritto in una nota il Comitato di Quartiere Labaro.

Una piazza per la periferia

I cittadini hanno sottolineato come il progetto dovrà rappresentare un’occasione per dare al quartiere uno spazio in cui incontrarsi, riconoscersi, costruire comunità. “Un investimento che lasci il segno nel tempo per affermare un’identità e una identificazione in luoghi in cui non prevale il degrado ma la bellezza e la cultura. Manca a Labaro - sottolinea il comitato - uno spazio adeguato all’aperto per realizzare eventi culturali, una piazza che sia simbolo e luogo di unione e di aggregazione per l’intera comunità”.

Da qui la richiesta di riqualificare l’area di fronte e circostante alla fontana di Labaro. Il monumento “simbolo” sarà invece rinnovato grazie ad un investimento di 300 mila euro. I cittadini hanno chiesto di illuminare adeguatamente l’intera area ricostruendo il campetto di basket, l’accesso alla Biblioteca Comunale, ai negozi e servizi di via delle Galline Bianche nella parte piano terra delle case popolari. Successivamente prevedere percorsi accessibili a tutti nel parco Marta Russo, al rinnovato e attrezzato mercato di Largo Nimis e al nuovo impianto sportivo nel Parco di Labaro, creando un legame con via Dalmine per unire anche fisicamente i quartieri di Labaro e Prima Porta.

"Non vogliamo essere quartiere dormitorio"

“Sarà poi importante definire tempi di realizzazione e recuperare una programmazione urbanistica del territorio in cui gli previsti da regione, comune municipio siano coordinati e finalizzati alla difesa del bene comune e alla valorizzazione di spazi pubblici che contribuiscano al miglioramento della vita di un quartiere che - sottolinea il comitato - non vuole essere soltanto dormitorio”.