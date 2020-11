Nella scuola di Labaro caldaia a intermittenza: “Anche quest’anno bambini al freddo”

Primo freddo, caldaia in blocco e termosifoni spenti. E’ un copione che si ripete anche quest’anno nella scuola di Labaro in via Brembio. Dopo i disagi dell’anno scorso, con le aule rimaste al gelo per giorni, la caldaia ormai tristemente nota per funzionare a intermittenza è ancora li a segnare le giornate degli alunni costretti in classe con sciarpe e giacche.

Labaro, la scuola di via Brembio al freddo

“Da anni ormai denunciamo i problemi che puntualmente si presentano all’inizio della stagione invernale della ormai 'famosa' caldaia della scuola di Via Brembio. Lo abbiamo fatto ieri attraverso una nota, come lo scorso anno con una interrogazione e una commissione nella quale, oltre ad aver appreso dall’Assessore alla scuola del nostro Municipio di dover andare a protestare al Comune di Roma, ci era stata assicurata la riparazione ed anche la successiva sostituzione della caldaia o la sostituzione del combustibile obsoleto” - denunciano i consiglieri del Pd in Municipio XV Daniele Torquati e Gina Chirizzi.

La caldaia della scuola mai sostituita: così gli alunni sono rimasti al gelo

Ma negli scorsi giorni ecco puntuali le segnalazioni delle famiglie della Brembio sul malfunzionamento dei riscaldamenti e della scuola che risulta completamente al freddo. “Si deve porre fine a questa indecorosa vicenda. Non ci sono più scuse. Non ci sono più i margini per dire che è colpa di 'quelli di prima'. E’ arrivato il momento che quelli che oggi governano, portino a casa qualche risultato, assumendosene le responsabilità e soprattutto rispettando gli impegni presi. I riscaldamenti a Via Brembio devono funzionare”.