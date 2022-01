A Labaro riapre drive in tamponi, mesi fa code e disagi nel quartiere: “Accedano solo prenotati”

A Labaro riapre la postazione per i tamponi drive-in: è una delle 27 utili per il tracciamento degli studenti in un momento in cui la pandemia morde il mondo della scuola con i contagi che hanno costretto gli istituti a orari ridotti, supplenze, aule mezze vuote e largo utilizzo della didattica a distanza.

Labaro, riapre il drive-in per i tamponi

Nel drive-in di Labaro bambini, studenti e operatori scolastici potranno effettuare i tamponi molecolari per il contact tracing e screening di controllo: una postazione, proprio sotto la Casa della Salute di via San Daniele del Friuli, che consentirà di alleggerire l’afflusso verso quella di Tor di Quinto, nelle ultime settimane presa letteralmente d’assalto. Il Servizio, attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18, nella prima settimana garantirà l’esecuzione di circa 200 tamponi al giorno, per poi arrivare a regime di 400 test quotidiani.

Drive in tamponi a Labaro: "Accedano solo prenotati"

“Voglio ringraziare personalmente la Asl Roma 1 e l’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, la Polizia Locale, il nostro ufficio tecnico e non ultime, le Assessore municipali alla Sanità e ai Lavori Pubblici, Agnese Rollo e Gina Chirizzi, per il grande sforzo e l’enorme lavoro congiunto messo in campo in poco tempo affinché l’intera comunità del Municipio XV possa usufruire di un ulteriore servizio in un periodo così complicato come questo” - ha scritto in una nota il presidente del Municipio XV, Daniele Torquati. Poi l’invito ai cittadini al fine di ridurre i disagi e anche e soprattutto per tutelare i residenti di Labaro, “che ancora una volta con un grande sforzo si sono dimostrati collaborativi per il bene comune”, ad accedere al drive in solo ed esclusivamente con la prenotazione e di non presentarsi spontaneamente senza appuntamento.

Labaro, mesi fa code e disagi per i tamponi al drive-in

Si perchè già nel primo picco della pandemia il quartiere della periferia nord di Roma si era trasformato in un tappeto di macchine: lunghe code a partire addirittura dai confini con Prima Porta, serpentoni di auto su via delle Galline Bianche e su via Gemona del Friuli tanto lunghi da convincere il Municipio XV, allora guidato dal M5s, ad allestire sui piazzali dello “stradone” delle aree di attesa e smistamento. Da qui il vincolo della prenotazione: “La capienza dei parcheggi e l’accesso alla postazione di Via San Daniele del Friuli, - ha spiegato Torquati - è stata studiata infatti sulla base dei test effettuabili quotidianamente, un sovraccarico di automobili rischierebbe quindi solo di provocare grossi disagi alla viabilità del quartiere”.